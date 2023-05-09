Sabıka kaydı kabarık…

Cinsel taciz, darp ve uyuşturucu suçlarından pek çok kez tutuklanan A.C.V. isimli zanlı, bu kez de market içinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine tutuklandı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Cansel Mimar, A.C.V. isimli zanlının “Cinsel Saldırı” suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 8 Mayıs tarihinde, Lefkoşa – Küçük Kaymaklı bölgesindeki bir markete alış veriş yapmak için giden 24 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını söyleyen polis, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.