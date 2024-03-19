Sabah Başsavcılık, akşama İstanbul

"Sahte diploma ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında sabah saatlerinde, Mağusa Polis Müdürü Barış Sel'in tutuklu şekilde mahkemeye getirilmesinden hemen önce Başsavcı ile görüşen ve kendisini fotoğraflayan basın mensuplarını "ne çekiyorsunuz" diyerek azarlayan Başbakan Ünal Üstel'in, akşam saatlerinde İstanbul'a uçtuğu ortaya çıktı.

YENİDÜZEN'in hükümet kaynaklarından edindiği bilgilere göre yarın da hükümetin diğer ortakları DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da İstanbul'a gidecek.

İstanbul'da yarın "KKTC" ile ilgili bir etkinlik düzenleneceği, etkinliğe Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılacağı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı makamında bulunan Ersin Tatar'ın da İstanbul'a gideceği öğrenildi.