Saat 17.00 itibariyla katılım yüzde 25,61

Seçime katılım oranı saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde yüzde 25.61 olarak açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun saat 11.00, 13.00, 15.00 ve 17.00 itibarıyla açıkladığı sonuçlara göre, seçime en yüksek katılım Lefke ilçesinden.

YSK’dan verilen bilgiye göre, bir milletvekili ile bir muhtarın seçileceği ve katılım oranının saat 17.00 itibarıyla yüzde 25.61 olduğu ara seçimle ilgili ilçelerin verileri şöyle:

Lefkoşa: Yüzde 21,50

Mağusa: Yüzde 22,48

Girne: Yüzde 23,80

Güzelyurt: 25,20

İskele: Yüzde 27,48

Lefke: Yüzde 33,20

Bu sabah 08.00'de başlayan oy verme süresi saat 18.00'de tamamlanacak.

Geçen yıl Haziran ayında HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği için 6 siyasi parti adayı ile 7 bağımsız aday bulunurken, hayatını kaybeden Lefkoşa Yenicami muhtarının görevini devralmak için ise 4 aday yarışıyor.