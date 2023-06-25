Saat 15.00 itibariyla seçime katılım yüzde 18,13

Yüksek Seçim Kurulu, saat 15.00 itibariyla seçime katılım oranını yüzde 18,13 olarak açıkladı.

Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri için sandıklar, saat 18.00’de kapanacak.

Geçen yıl haziran ayında HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği için 6 siyasi parti adayı ile 7 bağımsız aday bulunurken, hayatını kaybeden Lefkoşa Yenicami muhtarının görevini devralmak için ise 4 aday yarışıyor.