Saat 13.00 itibariyle katılım yüzde 12,40

Yüksek Seçim Kurulu, saat 13.00 itibariyle seçime katılım oranını yüzde 12,40 olarak açıkladı.

Katılım oranının ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa yüzde 11.10, Gazimağusa yüzde 10.32, Girne yüzde 11.30, Güzelyurt yüzde 11.59, İskele yüzde 13.81 ve Lefke yüzde 16.26.”

Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri için sandıklar, saat 18.00’de kapanacak.

Geçen yıl haziran ayında HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği için 6 siyasi parti adayı ile 7 bağımsız aday bulunurken, hayatını kaybeden Lefkoşa Yenicami muhtarının görevini devralmak için ise 4 aday yarışıyor.