“Saat 11 itibariyle ülke genelinde oy verme oranı yüzde 14.3”

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, oy kullanmadan önce basın mensupların yaptığı kısa açıklamada, saat 11’e kadar yapılan oy verme oranlarını açıkladı.

Saat 11 itibariyle ülke genelindeki oy verme oranının yüzde 14.3 olduğunu kaydetti.

Şefik, “Bu oran henüz çok düşük ama yükseleceğini düşünüyorum.” dedi.

Bunun bölgelere göre dağılım ise şöyle:

Lefkoşa yüzde 18.05

Girne yüzde 10.60

Mağusa yüzde 13.37

İskele yüzde 15.12

Güzelyurt yüzde 11.02

Lefke yüzde 15.08

“Birkaç cep telefonu olayımız var, sakiniz”

Şu ana kadar oy verme işlemlerinin sakin geçtiğini de belirten Şefik, “Birkaç cep telefonu olayımız var, umarım başka sorun olmaz” şeklinde konuştu.