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Rüzgar kırdı geçirdi

Rüzgar kırdı geçirdi

Lefkoşa’da, bazı bölgelerde rüzgar nedeniyle kopan, devrilen ağaçlar, park halindeki araçların üzerine devrildi.

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Şiddetli rüzgar nedeniyle Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne ait telefon hatları devre dışı kaldı, Lefkoşa’da çok sayıda ağaç devrildi.

Bugün birçok bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, maddi hasarlara yol açtı. Lefkoşa’da, bazı bölgelerde rüzgar nedeniyle kopan, devrilen ağaçlar, park halindeki araçların üzerine devrildi.

Su depoları yerlerinden oynadı, çöpler yollara savruldu.

Polisin hatlar devre dışı kaldı

Güzelyurt bölgesinde meydana gelen şiddetli rüzgar nedeniyle Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne ait mevcut telefon hatları devre dışı kaldı.
Polisten yapılan açıklamada, arıza giderilinceye kadar Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne 0548 811 6155 numaralı hattan ulaşılması istendi.

 

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Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde ağacın dalları koptu

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Arabahmet Bölgesi'nde park halinde bulunan bir aracın üzerine ağaç düştü

 

 

Fotoğraflar Hüseyin Özbarışcı

 

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