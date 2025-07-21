Rüya Taner’den Mafra Sarayı’nda konser

Kıbrıslı Türk Piyanist Rüya Taner, Portekiz’in UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Mafra Sarayı’nda sahne aldı.

Taner, “IX. Festival de Música de Mafra” kapsamında “Asya’nın Tatlı Suları” adlı konser verdi.

Rüya Taner konserde, Besteci Sayram Akdil’in aksak ritimler ve halk ezgileriyle bütünleşen eserini, Kamran İnce’nin kendisi için özel olarak bestelediği “Kapılar” adlı eseri ve Azerbaycanlı caz piyanisti ve bestecinin “Always” adlı eserini sundu.

Konsere, Türkiye Cumhuriyeti Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç, Venezuela Konsolosu, Festival Başkanı ve Mafra Organizasyon Komitesi Üyeleri, Cascais Opera Genel Müdürü ve Türk Hava Yolları Portekiz Genel Müdürü başta olmak üzere pek çok davetli katıldı.

Portekizli sanatseverlerin salonu tamamen doldurduğu gecede, konserin ardından Rüya Taner ayakta alkışlandı.

Rüya Taner’in Avrupa turnesi, yarın İspanya’nın Granada şehrindeki konserle devam edecek.