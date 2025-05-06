Rüya Taner, Mağusa Türk Maarif Koleji öğrencileriyle bir araya geldi

Kıbrıslı Türk piyanist Rüya Taner “Rüya ile Gerçek” projesi kapsamında Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde öğrencilerle bir araya geldi.

Taner yaptığı açıklamada, müziğin dönüştürücü gücünü gençlerle paylaşmak amacıyla yürüttüğü “Rüya ile Gerçek” projesi kapsamında, genç bireylerin sanatla bağ kurmalarını sağlamak, müziğin birleştirici dilinde buluşmalarına alan açmak ve içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmalarına katkı koymak istediğini söyledi.

Etkinlikte öğrencilerin Rus besteci Dmitri Shostakovich’in bestesini çaldığını ve umutlandığını ifade eden Taner, “Sanatın, özelde ise müziğin yeniden birleştirici gücünü, iyileştirici etkisini umutla gördük.” diye konuştu.

Okul yönetimine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür eden Taner, projenin yıl boyunca farklı bölgelerdeki okullarda devam edeceğini söyledi.