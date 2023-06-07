Rüya Taner ile Kürşat Başar, İtalya’daki Uluslararası Taormina Müzik Festivali’nde sahne aldı

Murat OBENLER

Ülkemizi yurtdışında da defalarca temsil etmiş başarılı piyanist Rüya Taner ile saksafon sanatçısı Kürşat Başar ikilisi 3 Haziran Cumartesi günü İtalya’nın Sicilya bölgesindeki Taormina kasabasında düzenlenen Uluslararası Taormina Müzik Festivali’nde sahne aldı.

“İtalian Opera Live” temasıyla Nazarena Salonu’nda yer alan uluslararası festivalde “Bölgeselden Küresele” temalı bir konser sunan ikili Debussy ve Kodaly’nin eserlerini icra etti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell sponsorluğunda gerçekleşen konsere İtalyan sanatseverler ve turistik bölgedeki turistler yoğun ilgi gösterirken ikili uzun süre alkışlandı. Taorminalı müzikseverler tarafından çok sıcak bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Taner, çok iyi bir organizasyona imza atan değerli sanatçı ve organizatörlere teşekkür etti.