Rüya Taner Anemurium Antik Kenti'nde konser verdi

Ünlü Kıbrıslı Türk piyanist Rüya Taner, Mersin'in Anamur ilçesindeki Anemurium Antik Kenti'nin Odeon'unda piyano dinletisi sundu.

Yücelen Vakfı sponsorluğundaki konser "Taşlar ve Tınılar: Kıbrıs'tan Anemurium'a müzikal bir yolculuk" temasıyla gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2,5 saat süren konserde Taner, çeşitli eserler icra etti.

Sanatçının performansı izleyenlerden alkış aldı.

Konsere Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Mersin Konsolosu Özgür Ezel, il ve ilçe protokolü üyeleri ile diğer ilgililer katıldı.