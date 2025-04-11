Rüya Taner, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji öğrencileriyle bir araya geldi

Piyanist Rüya Taner, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Taner yaptığı açıklamada, ziyarette, müziğin sadece bir sanat dalı değil aynı zamanda bir yaşam ve ifade biçimi olduğunu anlatmaya çalıştığını ifade ederek, “Umarım bu kısa buluşma, gençlerimizin sanatla bağ kurmasında küçük de olsa bir ilham olur” dedi.

Öğrencilerle buluşmasında kendi müzik yolculuğundan bazı anekdotları paylaşma imkânı bulduğunu da belirten Taner, davet için okul yönetimi ve tüm öğretmenlere teşekkür etti.