'Rutin işlerimizi robotlara aktararak zamandan tasarruf sağladık'

Kuzey Kıbrıs Turkcell İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Burcu Topal, teknolojinin geliştiğini, gelişirken aynı zamanda hayatımızı kolaylaştırdığını ve kendilerinin de bu sürece ayak uydurduğunu belirtti. Hem Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak, hem de şirketler için bu süreçlerin önemine değinen Topal, “İşimize kattığımız RPA (Robotic Process Automation) yazılım robotları rutin ve operasyonel işlerimizde bize %90-95 oranında zaman tasarrufu sağlamaya başlamıştır. Bu faydayı şirketlerin de uygulayabilmesi için RPA konusunda danışmanlık yapmaya da hazırız” dedi.

“RPA robotlar sayesinde çalışanlar katma değer yaratan diğer işlere odaklanabiliyor”

RPA (Robotic Process Automation) yazılım robotlarının, bir çalışan gibi uygulama yapabildiğini, programlara giriş yaparak dijital ortamdaki verileri okuyup işleyebildiğini, analiz edip sonucunu raporlayabildiğini aktaran Burcu Topal bunun yeni bir teknoloji olduğunu vurguladı. Topal, Robotik Süreç Otomasyonu teknolojisi ile ilgili şunları söyledi: “Robotlar, rutin işleri ‘insansız’ bir şekilde yapan ‘dijital çalışanlar’ olarak da nitelendirilebilirler. Rutin işlerin robot kullanıcılara yaptırılmasıyla birlikte çalışanlar katma değer yaratan işlerine odaklanabilir, eforlarını bu işlere aktarabilirler. RPA robotları örneğin, e- postalarınızı okuyabilir, varsa e-postadaki ekli dosyaları açabilir, bunları düzenleyip arşivleyebilir, dosyalar arasında bilgi aktarımı yapabilir, bilgi girişi ve hesaplamalar yapabilir; fatura tutarı doğrulaması yaparak fatura düzenleyebilir, izin verilen uygulamalara girerek verilen görevleri hatasız bir şekilde tamamlayıp sistemden çıkış yaparak bu ve benzeri süreçleri yönetebilirler. Tüm bunlara baktığımızda robotlar çalışanların elinden mesleklerini değil iş yüklerini alıp çalışanın daha önemli işlere odaklanarak daha motive çalışmasını sağlıyor. Bu noktayı da özellikle vurgulamak istiyorum.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, iş yapış şekillerine kattığı Robotik Süreç Otomasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kuzey Kıbrıs Turkcell İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Burcu Topal: "Rutin ve operasyonel işlerimizi robotlara aktararak %90-95 zaman tasarrufu elde ediyoruz.”

Dijitalleşmenin, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in en önemli odaklarından olduğunu aktaran Burcu Topal, bu otomasyonu Turkcell Global Bilgi’nin desteğiyle iş süreçlerine dahil ettiklerini söyledi. Topal, Kuzey Kıbrıs’ta bundan sonraki amaçlarından birinin kendi iş hayatlarına katma değer yaratan bu teknolojiyi ada genelindeki şirketlere yayabilmek olduğunu belirtti. Robotik süreç otomasyonlarını artık her sektörde görmenin mümkün olduğunu aktaran Topal, bankacılık ve finans, sigortacılık, sanayi ve üretim, e-ticaret, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, kamu, müşteri hizmetleri sektörlerinde kullanımın oldukça yaygın olduğuna işaret ederek sektör ve departman gözetmeksizin dijital ortamdaki tüm vakit alan, rutin, operasyonel işlerin RPA robotlarına delege edebileceğine vurgu yaptı.

“Yıl sonuna kadar toplamda 150 bin, 2023 yılı sonuna kadar da bin iş günü tasarruf sağlamayı hedefliyoruz”

Burcu Topal, RPA teknolojisinin şirketlere süreçleri daha verimli hale getirme imkanı sunduğuna, RPA yardımı ile iş verimliliğinin artarken hata oranlarının da sıfıra düştüğüne değindi. RPA’in ‘dijital’ çalışan olarak zaman gözetmeksizin 7/24 katkı sağladığını, kendilerinin mayıs ayında 2 robotu bünyelerine kattıklarını belirten Topal sözlerine şöyle devam etti: “Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak çağrı merkezi, satış ve müşteri operasyon raporlarını RPA robotlara aktarmaya ve aktarılan süreçlerden %90-95 zaman tasarrufu elde etmeye başladık. Örneğin bir rapor önceden 90 dakikalık bir süre alırken bu süre RPA ile 5 dakikaya düştü. Yine bir başka örnekte satışı yapılan cihazlara ait bir rapor 4 saat zaman alırken, bu işlemi de robotla 3 dakikaya düşürdük. RPA teknolojisi ile hedefimiz 2022 sonuna kadar toplamda 150 bin dakika, bünyemize katacağımız yeni robotlarla da 2023 sonuna kadar hedefimiz bin iş günü tasarrufa ulaşmak olacaktır.”