Rusya'da 8,8 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka yarımadası açıklarında bugünün ilk saatlerinde 8,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

BBC'ye konuşan Hawaii Üniversitesi Jeofizik ve Tektonik Bölümü'nden öğretim üyesi Helen Janiszewski, bunun tarihte ölçüm cihazlarıyla kayıt altına alınmış en büyük 10 depremden biri olduğunu söyledi.

Pasifik Okyanusu tabanında gerçekleşen depremin ardından Kamçatka'nın güneyinde bulunan Japonya ile okyanusun karşı kıyısındaki ABD, Ekvador ve Peru'da tsunami uyarısı verildi.

Japonya, dalgaların üç metreye ulaşmasının beklendiğini duyurdu ve Pasifik Okyanusu kıyısındaki yaklaşık 900 bin kişiye tahliye emri verdi.

Hawaii'nin eyalet başkenti Honolulu'daki Acil Durum Yönetimi İdaresi, dalgaların yıkıcı olacağı uyarısında bulundu.

Uyarıda "Kıyı ve nehir kenarlarını derhal terk edin ve yüksek yerlere gidin. Tsunami dalgaları tekrar tekrar gelecek. Uyarı kaldırılana kadar güvenli yerlerden ayrılmayın" ifadeleri yer aldı.

Japonya'daki pek çok kentte araçlarıyla şehirleri terk etmek isteyen kişiler trafik yoğunluğuyla karşılaştı.

Rus yetkililer de Kamçatka etrafındaki kıyılara 3-4 metre yüksekliğinde dalgalar vurduğunu aktarıyor.

Deprem Petropavlovsk-Kamçatski kentinin 126 kilometre açığında ve yerin 18 km. altında gerçekleşti.

Kamçatka bölgesindeki yerel acil durum bakanı Sergey Lebedev, depremde bildirilen bir can kaybı olmadığını fakat bir anaokulunun hasar gördüğünü söyledi.

İlk olarak 8,7 olarak hesaplanan depremin büyüklüğü daha sonra 8,8'e revize edildi.

Bu, 2011'de Japonya'nın Fukuşima'daki nükleer santralinin çökmesine yol açan 9 büyüklüğündeki depremden beri yeryüzünde kaydedilen en büyük deprem oldu.

Bugünkü depremin ardından Japonya'nın kıyı kentlerinde bulunan nükleer santrallerde tedbir amacıyla faaliyetler durduruldu.

Bazı havalimanlarının pistleri de geçici olarak kapatıldı.