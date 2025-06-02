Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da görüşecek

Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün İstanbul'da bir araya gelecek.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, iki ülke heyetleri arasındaki görüşmenin saat 13:00'da İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda yapılmasının planlandığını söyledi.

Reuters haber ajansı, Ukrayna heyetinin kalıcı bir barış anlaşmasına varılmasını öngören yol haritasına yönelik önerisini Rusya heyetine sunacağını bildirdi.

Reuters'ın haberine göre Ukrayna Rusya'ya öncelikle en az 30 gün ateşkes ilan edilmesini önerecek.

16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan müzakerelerde de Ukrayna, barış görüşmeleri öncesi kapsamlı bir ateşkesin başlaması gerektiğinde ısrar etmişti.

Rusya ise barış görüşmelerinin koşulsuz başlamasında ısrarcı olmuş ve ateşkesin müzakerelerin gidişatına göre ilan edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Ukrayna, müzakereler sonunda Rusya'nın işgal ettiği topraklarını geri almak istiyor.

Kiev yönetimi ayrıca gelecekte benzer olaylarla karşılaşmamak için Batılı ülkelerden güvenlik garantileri talep ediyor. Ukrayna'nın AB ve NATO üyelikleri ile Rusya sınırına gerektiğinde yabancı güçlerin konuşlanması da Kiev'in beklentileri arasında.

Ukrayna Rusya'dan karşılanacak savaş tazminatları ile ülkenin yeniden imarının sağlanmasını da istiyor.

Rusya ise 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın yanı sıra işgal ettiği Ukrayna'nın Donbas bölgesinden de çıkmak istemiyor.

Kremlin, müzakereler sonunda sağlanacak anlaşmanın sonuçlarından birinin de Batı'nın uyguladığı yaptırımların kaldırılması olması gerektiğini kayda geçiriyor.

Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi ve ittifakın Rusya için tehdit oluşturmaması da Moskova'nın öncelikleri arasında.

Heyetlere kimler başkanlık edecek?

Bugünkü müzakerelere katılacak olan Rusya heyeti Pazar akşamı İstanbul'a gitti.

Heyete, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy X hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki görüşme için pozisyonlarını şöyle sıraladı:

"Öncelikle koşulsuz bir ateşkes sağlanmalı. İkinci olarak savaş esirleri takas edilmeli. Üçüncüsü de kaçırılan çocuklar iade edilmeli.

"Heyetimize (Ukrayna Savunma Bakanı) Rüstem Umerov başkanlık edecek."

En önemli konuların sadece liderler tarafından çözülebileceğini de söyleyen Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek istediği mesajını verdi.

Zelenskiy Mayıs ayında, savaşın başından bu yana Ukrayna ile Rusya arasında yapılan ilk karşılıklı görüşme için İstanbul'a giderek Putin'i orada bekleyeceğini açıklamıştı.

O sırada Orta Doğu turunda olan ABD Başkanı Donald Trump da Putin'in gitmesi durumunda kendisinin de İstanbul'a uçabileceğini söylemişti.

Putin, İstanbul'a gitmeyerek bakanlarının yer almadığı düşük düzeyde bir heyet göndermişti.

O görüşmede ateşkese dair ilerleme kaydedilemezken esir takasında uzlaşılmış ve Mayıs sonunda iki taraftan 1000'er kişiyi kapsayan bir takas gerçekleşmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçen hafta Rusya ve Ukrayna'da temaslarda bulunmuştu.

Moskova'da Rusya lideri Vladimir Putin, Kiev'de Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile de görüşen Fidan, "Şartlar göz önüne alındığında tarafların karşı karşıya gelip, oturup bir masa etrafında müzakere edebilmeleri için bir yere ihtiyaçları var. Tabii ki Türkiye bu noktada ideal bir aktör" demişti.

Rusya, Ukrayna topraklarının yüzde 20'sini işgal etti

Ukrayna savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat 2022'de Rus ordusuna Ukrayna'nın tamamen işgal edilmesi emrini vermesiyle başlamıştı.

Savaş 3 yılı aşkın süredir devam ederken, Rusya halen 2014'te ilhak ettiği Kırım dahil Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini işgal etmiş durumda.