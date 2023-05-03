Rusya: Ukrayna, Putin'e suikast girişiminde bulundu

Rusya, Kremlin'e insansız hava araçları (İHA) ile saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Saldırıyı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz." denildi. Ukrayna ise Rusya'nın suikast girişimi iddiasını yalanladı.

Rusya Ukrayna'yı, Kremlin'e gece boyunca insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırarak Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenlemekle suçladı.

Kremlin, saldırıyı "planlı bir terör eylemi olarak" değerlendirdiğini açıkladı.

İddia edilen saldırıda iki insansız hava aracının (İHA) kullanıldığı ve bunların Rus savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

PUTİN, SALDIRILAR ESNASINDA KREMLİN'DE DEĞİLDİ



Bununla birlikte Kremlin, Putin'in saldırılar esnasında Kremlin'de olmadığını ve Moskova dışında yer alan Novo Ogaryova'da çalıştığını bildirdi. Bölgedeki binaların hiçbirinin zarar görmediği ifade edildi.

Rusya'dan yapılan açıklamada, "Ukrayna, Kremlin'e 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi. İHA'lar etkisiz hale getirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zarar görmedi. Misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz. Rusya, uygun gördüğü yerde ve zamanda önlemler alacaktır." denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in saldırı esnasında Kremlin Sarayı'nda bulunmadığını söyledi.

Saldırı nedeniyle Putin'in kamuya açık rutin programında da değişiklik yapılmayacağına işaret eden Peskov, Rusya'nın 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kızıl Meydan'daki geçit töreninin gerçekleştirileceğini bildirdi.

MOSKOVA'DA İHA UÇURMAK YASAKLANDI

Öte yandan, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de yaptığı yazılı açıklamada, Moskova'da bugünden itibaren İHA uçurmanın yasaklandığını bildirdi.

Söz konusu kararın, güvenlik birimlerinin çalışmalarının etkilenmemesi için alındığını belirten Sobyanin, şehirde izinsiz İHA kullanımının suç teşkil edeceğinin altını çizdi.

UKRAYNA: RUSYA UKRAYNA'DA GENİŞ ÇAPLI BİR SALDIRIYA HAZIRLANIYOR

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Basın Sözcüsü Nikiforov, “ Kremlin'e yapılan sözde saldırılar hakkında hiçbir bilgimiz yok." açıklamasını yaptı.

Zelenski'nin danışmanı Mykhailo Podolyak ise Kiev'in Kremlin'e yönelik herhangi bir İHA saldırısıyla hiçbir ilgisi olmadığını ve bu tür eylemlerin Kiev için savaş alanında hiçbir katkı sağlayamayacağını ve bunun Rusya'yı daha radikal adımlar atmaya kışkırtacağının farkında olduklarını vurguladı.

Podolyak, Reuters'e yaptığı açıklamada, söz konusu durumun Rusya'nın Kiev'i suçlayarak gelecek günlerde Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir "terör" saldırısına hazırlandığını gösterdiğini belirtti.