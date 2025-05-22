Rusya tarafından aranan şahıs Larnaka havalimanında tutuklandı

Rusya tarafından aranan 38 yaşındaki bir şahsın Larnaka'da havalimanında tutuklandığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, konuyla ilgili haberinde, İsrail’den Larnaka’ya giden sözkonusu şahıs, suç örgütüne katılımı da içeren çok sayıdaki davalarla alakalı olarak tutuklandığını yazdı.

Rum polisinin açıklamasına dayanarak Rus makamlarının 38 yaşındaki şahıs aleyhinde sahte beyanla mal edinme, suç örgütüne katılma, aynı zamanda suç işlenmesine iştirak ve kabulden ötürü kırmızı bülten çıkardığını yazan gazete, şahsın ülkesine iade sürecinin başlaması için dün mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini ekledi.