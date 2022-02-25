Rusya ordusu, Kiev'in kuzeyindeki havalimanını ele geçirdi; Putin, Ukrayna ile müzakerelere yeşil ışık yaktı

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 2'nci gününde devam ediyor. Rusya Savunma bakanlığı Kiev'in batısının kuşatıldığını ve başkentin yakınındaki Gostomel havalimanının ele geçirildiğini duyurdu. Ukrayna ordusuna seslenen Putin, "İktidarı ele geçirin" dedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "askeri operasyon" olarak duyurduğu saldırılar, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'nın dört bir yanında duyulan patlama sesleri ve korkuyla Avrupa'da yeni bir savaşın başladığını gösterdi.



Rusya, 24 Şubat boyunca çeşitli cephelerden Ukrayna'ya saldırdı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna şehirlerine saldırılmadığını, askeri komuta merkezlerinin, askeri tesislerin hedefte olduğunu söylerken Ukrayna'nın dört bir yanında insanlar korkuyla sığınaklara, bulundukları şehirden kaçma yoluna gitti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, işgale karşı sıkı yönetim ilan edildiğini, genel seferberlik başlatılacağını açıkladı. Zelenski, ülkede isteyen herkese savunmak için silah verileceğini söyledi. Ukrayna lideri, dünyayı ülkesinin yanında olmaya, Rusya'ya karşı somut ve etkili adımlar atmaya çağırdı.

İşgal, dünya liderleri tarafından sert tepkilerle karşılanırken, NATO, ittifakın doğu kanadında askeri varlığını güçlendireceğini, savunma planlarını etkinleştirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Vladimir Putin'in Rus askerlerini Ukrayna topraklarına sokarak "diplomasiyi reddettiğini" söyledi ve Rusya'nın aralarında VTB de bulunan dört büyük bankasına yaptırım uygulama kararı aldıklarını bildirdi. Britanya Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Londra'nın finansal sisteminin dışında tutulacağını açıkladı. AB liderleri, olağanüstü zirvede Rusya'ya yönelik finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı, vize politikası ve kişileri hedef alan ek yaptırımları kabul etti

Independent: Rusya, dün üç cepheden başlattığı Ukrayna işgali ile Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaşı başlattı

PUTİN'DEN UKRAYNA ORDUSUNA DARBE ÇAĞRISI

17.41: Rusya Devlet Başkanı Putin, "Askerlerimiz halkımız ve anavatanımızın güvenliğini sağlamaktadır" dedi. Putin, Ukrayna ordusuna "Gücü kendi elinize alın" dedi.

17.31: AB Dışişleri Bakanları Rusya'ya yaptırımları kabul etmek için toplandı. AB, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin sözde yönetimlerini tanıması ve bölgeye asker göndermesi nedeniyle ilk paketini devreye sokmuştu. AB'nin ilk yaptırım paketinde Donetsk ve Luhansk'taki yasa dışı kararları alanlar, Rus operasyonlarını mali olarak destekleyenler veya bunlardan fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluş yer aldı.



Listenin başında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bulunurken Putin'in özel kalem müdürü Anton Vaino'nun da mal varlıkları donduruldu ve bu kişilere seyahat yasağı getirildi.

Kiev dışındaki çatışmalar şiddetlendi: 'Kent savaşa hazırlanıyor'

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ikinci gününde, başkent Kiev’e yakın noktalarda Ukrayna askerleri ile Rus güçlerin şehre girişini engellemeye çalışıyor.

Ukrayna televizyonunda, molotof kokteyli yapımını gösteren içerikler yayınlanıyor.

BBC muhabiri Lyse Doucet, Kiev kentinin kendisini savaşa hazırladığını bildiriyor.

Son 24 saatte kentin batısındaki Gostomel havaalanında çatışmalar yoğunlaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı bu bölgede 200 Ukraynalının öldürüldüğünü açıkladı.

Bu bölgeye yönelik operasyona, 200 helikopterin katıldığı ve Kiev’in ülkenin batısıyla bağlantısının kesildiği de açıklandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Rusya kayıplarına ilişkin açıklamasında 1000’den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İngiltere ise çatışmalarda 450 Rus askerinin yanında 194 Ukrayna askerinin ve 57 sivilin öldüğünü duyurdu.

Başkent Kiev'de sivil giyimli, uzun namlulu kişilerin görüntüleri ajanslar tarafından geçiliyor.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'de 18 bin otomatik silahın gönüllülere dağıtıldığını duyurdu.

Toplamda 100 bin kişinin şu ana dek evlerinden ayrılarak mülteci konumuna geçtiği değerlendiriliyor

Fotoğraf: Reuters

17.29: Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı, şimdiye kadar Rusya'ya ait 80 tank, 10 hava taşıtı, 7 helikopter ve 516 zırhlı aracın imha edildiğini açıkladı.

17.27: Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Putin'e ilişkin "Tamamen aptallaştı" yorumunun şaşırtıcı olduğunu bildirdi.

17.07: Avustralya Şansölyesi Karl Nehammer, eğer AB'de birlik olursa Rusya'yı Swift'ten dışlayabileceklerini açıkladı.

17.00: NATO, Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle toplandı

16.44: Rusya Devlet Başkanı Putin, Çinli mevkidaşı Xi'ye, Rusya'ya düzenlenen askeri operasyonun sivil nüfusu, soykırımdan korumak için gerekli olduğunu söyledi.

UKRAYNA: BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

16.35: Ukrayna Savunma Bakanlığı, binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya, kurulduğu günden bu yana silahlı çatışmaların hiçbirinde bu kadar çok kayıp vermedi" denildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada ayrıca, Rusya'ya ait birkaç balistik füze ile 2 Rus savaş uçağının yok edildiği aktarıldı.

16.27: Çekya Başbakanı Petr Fiala, ülkesinin Ukrayna'ya yakıt ve kan göndereceğini ve mültecilere yardım için 300 milyon kron (13,65 milyon dolar) ayırdığını açıkladı. Fiala, hükümetin Rusya bağlantılı işletmelere uygulayabileceği başka yaptırımları da değerlendireceğini söyledi.

16.15: Moldova bandralı bir tankerin Odessa limanı açıklarında füzeyle vurulduğu ve 2 kişinin ağır yaralandığı duyuruldu.

16.09: Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, hükümetinin Polonya hava sahasını Rus hava yollarına kapatmayı planladığını açıkladı.

KİEV'İN DIŞINDAKİ HAVALİMANI RUSLARIN KONTROLÜNE GEÇTİ

16.08: Rus ordusu, Kiev'in hemen dışındaki bir havaalanının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Ağır nakliye uçaklarının inişine izin veren uzun bir piste sahip olan Gostomel'deki havalimanına sahip olmak, Rusya'nın birliklerini doğrudan Kiev'in eteklerine hava yoluyla gönderebileceği anlamına geliyor. Gostomel, Kiev'in sadece 7 kilometre kuzey batısında bulunuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin Gostomel'e inmek için 200 helikopter kullandığını ve Ukrayna özel kuvvetlerine ait 200'den fazla askeri öldürdüğünü söyledi. Konashenkov, Rus birliklerinin herhangi bir kayıp vermediğini iddia etti. Bu, Ukrayna'nın Rus birliklerinin oradaki çatışmalarda ağır kayıplar verdiği yönündeki iddialarıyla çelişiyor.

16.07: Ukrayna Kara Kuvvetleri, Rus güçlerinin, ayrılıkçıların elinde bulunan Donetsk yakınınındaki Bilovodsk bölgesinde ağır kayıplar verdiğini ve geri çekildiği duyurdu.

AB, PUTİN VE LAVROV'UN MAL VARLIKLARINI DONDURDU

15.59: Avrupa Birliği (AB) yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.

15.40: Kremlin, Rusya'nın Ukrayna ile görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğunu duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın sihalsızlanmasının önemli bir koşul olduğu belirtildi.

15.38: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın en kuzeyinde yer alan Çernihiv'in kentinin blokaj altına alındığını duyurdu.

15.30: Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini bildirdi.

15.26: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'in batısının ablukaya alındığını açıkladı. Ayrıca, yerleşim yerlerinin vurulmayacağını bildirdi.

15.21: Kiev Belediye Başkanı, kentin savunma aşamasına geçtiğini duyurdu.

UKRAYNA VE RUSYA'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

15.10: Çin devlet televizyonu CCTV, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çinli mevkidaşı Xi Jinping'e, Rusya'nın Ukrayna ile üst düzey görüşmeler yapmaya istekli olduğunu söylediğini bildirdi. CCTV'ye göre Putin, "ABD ve NATO uzun süredir Rusya'nın makul güvenlik endişelerini görmezden geldi, defalarca taahhütlerinden caydı ve Rusya'nın stratejik alt çizgisine meydan okuyarak doğuya doğru askeri konuşlandırmayı ilerletmeye devam etti. Rusya, Ukrayna ile üst düzey müzakereler yürütmeye istekli" dedi.

14.27: Rus ajansı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin, Putin'i müzakere masasına davet ettiğini duyurdu. Putin'e seslenen Zelenski, “Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım” dedi.

14.08: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı ülkelerinin Ukrayna için bir adım atmadığını ve sadece nasihatte bulunduğunu belirterek, "NATO kararlı bir adım atmalı" dedi





13.53: Rusya'nın Yabancı İstihbaratı Şefi Sergey Narişkin, Ukrayna ile ilerlemenin tek yolunun Ukrayna'nın tarafsızlığı olduğunu açıkladı. Bununla birlikte Narişkin, "Rusya, Ukrayna'da barışı hızla sağlayacak ve Avrupa'da daha geniş bir çatışmayı önleyecek" dedi.



13.44: Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin kabul edilemez olduğunu, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını ama milli çıkarlar doğrultusunda Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmayacaklarını söyledi.



13.39: Kiev'de yetkililer, sıcak çatışmaların beklenmesi

nedeniyle ülkenin kuzeybatısında yer alan Obolon bölgesindeki vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

KREMLİN: BATI'NIN YAPTIRIMLARINA MİSİLLEME YAPACAĞIZ

13.36: Kremlin, Rusya'ya uygulanan yaptırımların Moskova için sorunlara yol açacağını, ancak bu sorunların çözülebileceğini duyurdu. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik olası cezai önlemler hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Peskov, ayrıca Rusya'nın kendisini yaptırım tehdidine karşı korumak için kasıtlı olarak dış ithalata olan bağımlılığını azalttığını söyledi.

13.20: Kremlin'in açıklamasına göre; Putin'in bugün ulusal güvenlik konseyini toplayacak ve birkaç uluslararası telefon görüşmesi yapacak. Kremlin'in yaptırımlara misilleme yapacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca UEFA'nın Şampiyonlar Ligi kararından üzüntüğü duyulduğu belirtilerek, "St. Petersburg iyi bir ev sahibi olacaktı" denildi.

13.20: Birleşmiş Milletler, Ukrayna'daki top atışları ve hava saldırılarında 25 sivilin öldüğünü, 102 sivilin de yaralandığını açıkladı.

"İŞGAL PLANIMIZ YOK"

13.15: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamadıklarını söyledi. Ukrayna'daki mevcut hükümetin demokratik olduğunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Lavrov, "Halihazırdaki hükümet dışarıdan getirilmiş. Rusya Ukrayna halkının bağımsız olmasını istiyor" dedi.

"Ukaryna ordusu savaşmayı bırakırsa biz görüşmeye hazırız" diyen Lavrov, "Ukrayna halkına saldırmayı planlamıyoruz. Neo-Nazilerin Ukrayna'yı yönetmesini istemiyoruz" açıklamasını yaptı.

12.59: Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Rusya'da savaş karşıtı protestolarda tutuklanan bin 800 kişinin serbest bırakılması için çağrı yaptı.

12.47: Rusya, Kiev'de füze saldırısı gerçekleştirdiği iddialarını reddetti.

RUSYA DEV FİNALİN EV SAHİPLİĞİNİ KAYBETTİ

12.46: UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin finaline Rusya'nın St. Petersburg kentinden Fransa'nın başkenti Paris'e taşıma kararı aldı.

UKRAYNA'DA ŞİMDİYE KADAR 137 KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yaptığı sitem dolu açıklamada ilk gün sivil ve asker toplamda 137 kişinin öldüğünü duyurdu.



Ülkede genel seferberlik ilan edildi. 90 gün boyunca geçerli olacak kararnamede 18 yaşından büyük erkeklerin ülkeyi terketmesi yasaklandı. Dün de eli silah tutan herkes cepheye çağrılmıştı.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini açıklamıştı.

Erdoğan: NATO'nun daha kararlı bir adımı atması gerekirdi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, NATO ve AB'yi eleştirdi. Rusya'yı "sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeliydi" diyen Erdoğan, "Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi" şeklinde konuştu. "Şu anda AB ve bunun yanında Batıcı zihniyetler, ciddi, kararlı bir duruş sergilemedi. Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Nasihat ile bir yere varmak mümkün değil" diyen Erdoğan, atılan herhangi bir adım olmadığını söyledi. Erdoğan bugünkü NATO liderler zirvesinde de atılacak adımların konuşulacağını ifade etti. "Zelenskiy'nin 'bize nasihat veriyorlar, destek vermiyorlar' dediği gibi bir duruş" sergilendiğini belirten Erdoğan bunun "dostluğa ve dayanışmaya sığmayacağını" söyledi.



15:13

Ukrayna Rusya'nın savaşın ikinci gününde bilanço ağırlaşıyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, işgalin ikinci gününde 1000'den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, lideri Vladimir Putin'e müzakere masasına oturma çağrısı yaptı

Rus askerleri başkent Kiev'e çok yaklaştı

Rusya, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini bildirdi

Ukrayna, Kiev'e giren Rus sabotaj gruplarının yok edildiğini bildirdi

Ukraynalı siviller askerlik şubelerine gitmeye başladı

16:48

Yılan Adası'nda Ruslara teslim olmayı reddeden 13 Ukrayna askeri ulusal kahraman ilan edilecek

Karadeniz'de yer alan Ukrayna'ya ait Yılan Adası'nda bulunan Ukraynalı 13 asker, bir Rus savaş gemisinden "Teslim olmazsanız bombalanacaksınız, silahlarınızı bırakın, teslim olun, gereksiz kan dökülmesin" anonsuna rağmen teslim olmayarak bombardımanda hayatını kaybetti.

Medyaya yansıyan telsiz konuşmasında Ukraynalı askerler, kendilerine yapılan 'teslim ol' çağrısını reddediyor.

Ses kaydında aralarında bir kadın askerin de olduğu sanılan kişinin konuşma sesi geliyor ve Ukraynalı askerler, Rus gemisine sert sözlerle tepki gösteriyor.

Ardından Ukraynalı askerlerden ses gelmiyor. Bunun, Ukraynalı askerlerin son anları olduğu sanılıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, perşembe günü yapılan Rus bombardımanında 13 Ukraynalı askerin tamamının öldürüldüğünü söyledi.



Zelenskiy, "Tüm sınır muhafızlarımız kahramanca hayatını kaybetti ama pes etmedi. Kendilerine 'Ukrayna Kahramanı' unvanı verilecek." dedi.

Ukraynalı askerlerin teslim olmayarak hayatını kaybetmesi, başta Ukraynalılar olmak üzere dünya genelinde sosyal medyada geniş yankı buldu.

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından kaçan 30 bin kişi Polonya'ya geçti

Savaş nasıl başladı?

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Ukrayna'nın başlıca kentleri patlamalar ve silah sesleriyle sarsılırken 100 bine yakın kişi evlerini terk etti. Onlarca kişinin öldüğü bildirildi.



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