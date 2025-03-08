Rusya İskender füzeleriyle vurdu: Ukrayna'daki bombardımanda çocuklar öldü

Ukrayna İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın ülkenin doğusundaki Dobropillia kentine düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında 5’i çocuk en az 11 kişinin öldüğünü ve 30 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlık, kuzeydoğudaki Harkov bölgesine yapılan drone saldırısında da 3 sivilin öldüğünü ekledi.

Açıklamada, Rus güçlerinin Dobropillia'ya balistik füzeler, çoklu roketler ve insansız hava araçlarıyla saldırdığı, sekiz katlı binaya ve 30 araca zarar verdiği belirtildi.

BAKANLIK FOTOĞRAGLARI YAYINLADI

Bakanlık Telegram mesajlaşma programında “Yangın söndürülürken işgalciler tekrar saldırarak itfaiye aracına zarar verdi” dedi.

Yetkilier, kısmen yıkılmış binaların alevler içinde kaldığını ve kurtarma ekiplerinin binalardan molozları kaldırdığını gösteren fotoğraflar da yayınladı.

HAFTALARDIR HEDEFTE

Savaştan önce yaklaşık 28 bin kişinin yaşadığı Dobropillia, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde, önemli bir merkez olan Donetsk'in kuzeyindeki cephe hattına 22 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Pokrovsk, Rus birliklerinin haftalardır saldırdığı yer.

HARKOV'DA İSKENDER FÜZELERİ

Bakanlık ayrıca gece boyunca Harkov bölgesine yapılan ayrı bir drone saldırısında en az 3 kişinin öldüğünü ve yedi kişinin yaralandığını kaydetti.

Ukrayna ordusu Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya iki İskender-M balistik füzesi, bir İskender-K seyir füzesi ve 145 insansız hava aracı ile saldırdığını söyledi.

Hava kuvvetlerinin bir seyir füzesi ve 79 insansız hava aracını düşürdüğü belirtildi. Ordu, 54 insansız hava aracının da muhtemelen elektronik karşı tedbirler nedeniyle hedeflerine ulaşamadığını söyledi.