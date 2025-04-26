Rüstem’de ruhumuza huzur veren Deniz Tekince bir gece yaşandı

Murat OBENLER

Bu yıl müziği bıraktığını açıklayan besteci ve yorumcu Deniz Tekin, 25 Nisan Cuma gecesi Kıbrıs’ta verdiği konser ve önümüzdeki dönemde çalmayı planladığı konserler ile sevenlerini oldukça sevindirdi.

Kendine has üslubu, üretken müzisyen kimliği, cesur ve açıksözlü tarzı ile kendine geniş bir hayran kitlesi oluşturan Deniz Tekin, Lefkoşa’da Rüstem Kitabevi’nde verdiği konser ile bir nevi müziğe tekrar dönüş yaptı. Gitarıyla söylediği şarkılarla aralarında yabancıların da bulunduğu sevenlerini çok keyifli ve dingin dünyasın götüren Deniz Tekin gece sonunda uzun süre alkışlandı.



Deniz Tekin yine enerjisi, ruhu ve gitarı ile hayranlarını mest etti

Kendi besteleri, Türkiye’den ve dünyadan çeşitli müzisyenlerle birlikte seslendirdiği şarkılar yanısıra sevdiği ve seçtiği sanatçılardan cover şarkıları da gitarı ile kendi frekansında başarıyla icra etti.

Deniz Tekin iki bölümden oluşan konserinde Hep Oturup Bekledim, Çözülmez, Yıldızlar, Güneşe Doğru, Derde İhanet Edemem,Uyumsuz, Kaktüs, Benim Aşık Olmam Gerek, Sezenler Olmuş, Gelir Miyim?, Baktım Olmuyo, Mana, Uyanmalıyım, Beni Vur, Bende Bir Problem Var gibi şarkıları sevenleriyle paylaştı.

Konser sonunda Deniz Tekin’in genç hayranları kendisine eski polaroid bir fotoğraf makinesi de hediye etti.