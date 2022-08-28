Rüstem Kitabevi’nden seri kitap imza etkinliği

Murat OBENLER

Surlariçi’nin kitapçılıkla birlikte,müzayedecilik, galericilik ve sergicilik alanında da dikkat çeken mekanı Rüstem Kitabevi 26 Ağustos Cuma bu kez de aynı günde iki imza etkinliği düzenledi. Rüstem Kitabevi Bahçe’de İranlı yazar,sinemacı,akademisyen ve aktivist Sanaz Fotouhi’yi ağırlayan Rüstem Kitabevi salonda da televizyoncu,müzisyen,yazar kimlikleri olan Kürşat Başar’ı ağırladı.

İranlı yazar,sinemacı,akademisyen ve aktivist Sanaz Fotouhi ingilizce olarak gerçekleşen söyleşide “Love Marriage in Kabul A Memoir” adlı kitabı ile aynı adllı belgeseli hakkında bilgiler verirken,soruları da yanıtladı. Etkinlik yazarın kitabını imzalaması ile sona erdi.

Saat 17.00’deki ilk kitap imzasının ardından saat 18:00’de ise televizyon programcısı, müzisyen,yazar kimlikleri olan Kürşat Başar’ı ağırladı ve yazar Başar kitapsever hayranlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı. "Kış İkindisinin Evinde","İğreti Yaşamlar", “Bazen Unutmak İstersin”, “Aklımda Hep”, “Dışarıda Kötülük Vardı”,"Başucumda Müzik", "Çok Güldük Ağlayalım" "Yaz" , Aşkı Bulmanın ve Korumanın Yolları” gibi kitapları imzaladı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Başar’a Ali Rüstem de bir sürpriz yaparak yazarın doğumgününü kutladı. Yazar’ı imza gününde birlikte bir projede birlikte yer alacakları ülkemizin önemli piyanistlerinden Rüya Taner de yalnız bırakmadı.