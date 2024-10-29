Rüstem Kitabevi’nden her mevsim dopdolu kültür-sanat etkinlikleri

Murat OBENLER

Lefkoşa’nın kültür-sanat buluşma yerlerinin başında gelen ve düzenlediği çeşitli türlere ve yaş gruplarına ait etkinliklerle kültür-sanatseverlerin en çok tercih ettiği mekan haline gelen Rüstem Kitabevi, Kasım ayında da şimdilik programlı 8 etkinlik ile soğuk havaların gelmeye başladığı zamanlarda herkesin içini ısıtacak. Müzikten sosyal sorumluluk projelerine, sergilerden panele ve şiir dinletisine uzanan farklı etkinlikleri sanatseverler ile buluşturacak Rüstem Kitabevi dopdolu programıyla yine meraklılarının uğrak yeri olacak.

PROGRAM

-2 Kasım Cumartesi saat:21.00 …..TANGO GECESİ

(Sabina Vodopianova-Keman, İrina Akkök-piyano, Susanna Orçan-çello)

-8 Kasım Cuma saat 21.00…..Cahit Kutrafalı Jazz Konseri

-9 Kasım Cumartesi Saat: 11.00-17.00…. BRT Hayvanlar için ikinci el Kermesi

(BRTK-Hayvanseverler Derneği işbirliğinde)

-16 Kasım Cumartesi ….. Arda Gündüz konseri

-18 Kasım Pazartesi …… Sarvenaaz Ghafari Sergi Açılışı

-25 Kasım Pazartesi,saat 18.30 … Panel: ÖTEKİ

-27 Kasım Çarşamba ….. Feryal Sukan Sergi Açılışı

29 Kasım Cuma …… Akile Ruh ve Asya Özkamalı Piyano eşliğinde Şiir Dinletisi