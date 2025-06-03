Rüstem Kitabevi’nde yaz aylarında da kültür-sanata ara yok

Murat OBENLER

Lefkoşa’nın kültür-sanat buluşma yerlerinin başında gelen Rüstem Kitabevi, hayatın tatil moduna girdiği adamızda kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. Yazın hissedilmeye başladığı Haziran ayında da sanatseverleri dopdolu bir program bekliyor. Konserden sergilere, yazarlık atölyesinden canlı podcast çekiminden kitap tanıtımına, festivalden resitale uzanan farklı etkinlikleri sanatseverler ile buluşturacak Rüstem Kitabevi, Haziran ayı programıyla da yine sanatseverlerin uğrak yeri olacak. Her Salı akşamı da 20:30-23:00 saatleri arasında Tango Geceleri(Ücret: 200 TL) düzenlenecek. (Kayıt ve bilgi : 0542 850 1126-0533 827 9994)