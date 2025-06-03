Rüstem Kitabevi’nde yaz aylarında da kültür-sanata ara yok
Lefkoşa’nın kültür-sanat buluşma yerlerinin başında gelen Rüstem Kitabevi, hayatın tatil moduna girdiği adamızda kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor.
Murat OBENLER
Lefkoşa’nın kültür-sanat buluşma yerlerinin başında gelen Rüstem Kitabevi, hayatın tatil moduna girdiği adamızda kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. Yazın hissedilmeye başladığı Haziran ayında da sanatseverleri dopdolu bir program bekliyor. Konserden sergilere, yazarlık atölyesinden canlı podcast çekiminden kitap tanıtımına, festivalden resitale uzanan farklı etkinlikleri sanatseverler ile buluşturacak Rüstem Kitabevi, Haziran ayı programıyla da yine sanatseverlerin uğrak yeri olacak. Her Salı akşamı da 20:30-23:00 saatleri arasında Tango Geceleri(Ücret: 200 TL) düzenlenecek. (Kayıt ve bilgi : 0542 850 1126-0533 827 9994)
PROGRAM
4 Haziran Çarşamba, saat 18:00…. Yılmaz Kalfaoğlu-O Beyaz Gitar(Kıbrıs Müzik Tarihine Düşülen Notlar)adlı kitap tanıtımı,imza,söyleşi,mini konser kokteyl
10 Haziran Salı,saat 18:00… Sarah Rabiee Solo Sergi Açılışı (Sergi Tarihi: 10-18 Haziran)
13 Haziran Cuma,saat 20:00…Evren Maner-Baret Yacoubian Podcast çekimleri- Effect The Ripple, İmmersive Session
14 Haziran Cumartesi, saat 18:00… Levent Atikoğlu – Yazarlık Atölyesi
19 Haziran Perşembe,saat 18:00… Kitap Tanıtımı: Algıların Ötesinde Dijital Bilgelik-Editör/Yazar: Huri Yontucu (Kitap dili: Türkçe, Yunanca, İngilizce)
20 Haziran Cuma, saat 18:00…Beneath the Layers- Duality Karma Sergi Açılışı (Sergi Tarihi: 20-30 Haziran) Küratör: Sarvenaaz Ghafari
21/22 Haziran Cumartesi-Pazar… Diverse-it Art Festival
23 Haziran Pazartesi,saat 20:00… Tanyel Nazmi Buyuklu Resital-Mezuniyet Konseri
28 Haziran Cumartesi,saat 18:00… Fransız Kültür Konser ve Etkinlik