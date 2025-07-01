Rüstem Kitabevi’nde içinizi ferahlatacak kültür-sanat programı
Lefkoşa’nın kültür-sanat buluşma yerlerinin başında gelen Rüstem Kitabevi, sıcaklarla birlikte tatil mevsiminin de açıldığı adamızda kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor.
Murat OBENLER
Lefkoşa’nın kültür-sanat buluşma yerlerinin başında gelen Rüstem Kitabevi, sıcaklarla birlikte tatil mevsiminin de açıldığı adamızda kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor.
Temmuz ayında da sanatseverleri dopdolu bir program bekliyor. Konserden sergilere, atölyelerden belgesel gösterimi+ sohbete ve kitap tanıtımına uzanan farklı etkinlikleri sanatseverler ile buluşturacak Rüstem Kitabevi, Temmuz ayı programıyla da yine sanatseverlerin uğrak yeri olacak.
Her Salı akşamı da 20:30-23:00 saatleri arasında Tango Geceleri(Ücret: 200 TL) düzenlenecek. (Kayıt ve bilgi : 0542 850 1126-0533 827 9994)
PROGRAM
2 Temmuz Çarşamba, saat 19:00…. Kıbrıs Belgeseli Gösterimi ve Yuvarlak Masa Sohbeti
3 Temmuz Perşembe ,saat 20:30…… WORKİN QUARTET Jazz Konseri
4 Temmuz Cuma,saat 19:30….. Gülçehre Çıplak FİLİSTİNE DESTEK SERGİSİ Açılışı(Sergi 12 Temmuz’a kadar açık kalacak)
7 Temmuz Pazartesi,saat 19:00… Kitap Tanıtımı: Algıların Ötesinde Dijital Bilgelik-Editör/Yazar: Huri Yontucu (Kitap dili: Türkçe, Yunanca, İngilizce)
12 Temmuz Cumartesi,saat 11:00-13:00……. Shahrzad Art Therapy
15 Temmuz Salı,saat 20:30… 4X PROJECT KONSERİ- Gitar -Erkan Erzurumlu, Klavye - Hüseyin Kırmızı, Bass - Cahit Kutrafalı, Davul - Cengiz Tural
16 Temmuz Çarşamba,saat 19:00… Ayhatun Seramik Atölyesi Sergi Açılışı
25 Temmuz Cuma, Blue Tears Konseri