Rüstem Kitabevi’nde içinizi ferahlatacak kültür-sanat programı

Murat OBENLER

Lefkoşa’nın kültür-sanat buluşma yerlerinin başında gelen Rüstem Kitabevi, sıcaklarla birlikte tatil mevsiminin de açıldığı adamızda kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor.

Temmuz ayında da sanatseverleri dopdolu bir program bekliyor. Konserden sergilere, atölyelerden belgesel gösterimi+ sohbete ve kitap tanıtımına uzanan farklı etkinlikleri sanatseverler ile buluşturacak Rüstem Kitabevi, Temmuz ayı programıyla da yine sanatseverlerin uğrak yeri olacak.

Her Salı akşamı da 20:30-23:00 saatleri arasında Tango Geceleri(Ücret: 200 TL) düzenlenecek. (Kayıt ve bilgi : 0542 850 1126-0533 827 9994)

PROGRAM

2 Temmuz Çarşamba, saat 19:00…. Kıbrıs Belgeseli Gösterimi ve Yuvarlak Masa Sohbeti

3 Temmuz Perşembe ,saat 20:30…… WORKİN QUARTET Jazz Konseri

4 Temmuz Cuma,saat 19:30….. Gülçehre Çıplak FİLİSTİNE DESTEK SERGİSİ Açılışı(Sergi 12 Temmuz’a kadar açık kalacak)

7 Temmuz Pazartesi,saat 19:00… Kitap Tanıtımı: Algıların Ötesinde Dijital Bilgelik-Editör/Yazar: Huri Yontucu (Kitap dili: Türkçe, Yunanca, İngilizce)

12 Temmuz Cumartesi,saat 11:00-13:00……. Shahrzad Art Therapy

15 Temmuz Salı,saat 20:30… 4X PROJECT KONSERİ- Gitar -Erkan Erzurumlu, Klavye - Hüseyin Kırmızı, Bass - Cahit Kutrafalı, Davul - Cengiz Tural

16 Temmuz Çarşamba,saat 19:00… Ayhatun Seramik Atölyesi Sergi Açılışı

25 Temmuz Cuma, Blue Tears Konseri