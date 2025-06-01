Rüstem Kitabevi de “Kelebek Etkisi” altına girdi

Murat OBENLER

Seramik sanatçısı Pembe Gaziler’in Rüstem Kitabevi bahçesi için tasarladığı “Kelebek Etkisi” adlı seramik duvar panosu şiirlerin de okunduğu bir sosyal geceyle tanıtıldı. Şiirseverlerin ve bazı şairlerin de katıldığı gecede herkes kendi yazdığı, o anda aklına gelen şiiri veya dünya şiirinden sevilen örnekleri okudu. Samimi bir ortamda geçen gecenin sonunda panoyu hazırlayan Pembe Gaziler bir konuşma yaparak, “Rüstem Kitabevi’nin iç bahçesi için tasarladığım, “Kelebek Etkisi” isimli seramik duvar panosunun tanıtımı adına düzenlediğimiz şiir gecesi şiir gibiydi adeta. Şiire gönül veren güzel insanların yüreklerinden gelen coşkuyu bizlerle paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Bir teşekkür de Rüstem Kitabevi’ne; her zaman gösterdiği nazik misafirperverliği ve sanata verdiği değer için. Nice güzel paylaşımlara.” dedi. Gaziler etkinliğin tanıtım postunda ise şu dizeleri yazdı:

“Bir kelebek konacak omuzuma köklerimden haber getirecek,

ve bir kelebek göndereceğim sana yaşamlarımızı özetleyecek,

Toprağın bir ucundan diğer ucuna kelebekler gidip gelecek ; etkisi büyük olacak

Ve narin

Ve zarif

Ve gerçek

Ve iyi…..”