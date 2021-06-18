Rus turist umudu

Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı aldı.

Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova tarafından yapılan açıklamaya göre, Covid ile mücadele operasyon merkezi, Türkiye'deki vaka sayılarındaki düşüşü ve alınan önlemlerin yeterliliğini tespit ederek, uçuş yasağını kaldırdı.

Rusya, güvenli turizm uygulamalarını yerinde gözlemlemek için Türkiye'ye heyet göndermişti. Yasak 15 Nisan'da başlamış, daha sonra 21 Haziran'a uzatılmıştı.