Rus iş adamlarının güneydeki mal varlıkları donduruluyor

Rus iş adamlarının Kıbrıs’ın güneyindeki mal varlıklarının dondurulmasına başlandığı haber verildi.

Politis gazetesi “Rus Oligarkların Kıbrıs’taki Mal Varlıkları Donduruluyor” başlığıyla manşete çektiği ve geniş yer verdiği haberinde, elde ettiği güvenilir bilgilere ve hükümet kaynaklarına dayanarak, bazı Rus iş adamlarının güneydeki banka hesaplarındaki mevduatların hali hazırda bloke edildiğini yazdı.

Moskova’daki Putin yönetimiyle bağlantıları dolayısıyla uluslararası yaptırımlara maruz kalan Ruslarla alakalı taşınmaz malların tespit edilmesiyle ilgili sürecin gelişme halinde olduğunu yazan gazete, “OCCRP” (Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi)’ne göre, Roman Abramoviç ile Oleg Deripaska’nın Kıbrıs’ın güneyinde muazzam bir zenginliğine sahip olduklarına dikkati çekti.

Abramoviç’in, Kıbrıs’ın güneyinde bulunan ve 1,25 milyar dolarlık mal varlığına sahip olan iki şirketin (Ervington Investments Limited ve HF Trust) arkasında olduğundan söz edildiğini yazan gazete, Deripaska’nın ise güneyde bir helikopter, 2 yat, bir villa ve lüks ofise sahip olduğunu belirtti.

Gazeteye konuşan hükümeti kaynaklarının, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Rus iş adamlarına uygulanan uluslararası yaptırımlarla tam uyum içerisinde olacağının kesin olarak addedilmesi gerektiğini söylediklerini yazan gazete, gazeteye konuşan bankacılık sektöründen üst düzey bir yetkilinin ise, güneydeki bankacılık sistemi tarafından hesapları bloke edilen 8 Rus işadamı olduğundan söz ettiğini iletti.

Gazeteye göre, söz konusu yetkili, büyük miktarlarda paraların dondurulmadığını, çünkü geçmiş yıllarda, birçok Rus iş adamının kademeli olarak büyük miktarda parayı Kıbrıs dışına çıkardıklarını ifade etti.

Gazete, Rus iş adamı Oleg Deripaska’nın 2017 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığını da anımsattı.