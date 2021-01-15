Rulet masasında hilekarlık: 2 tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen ‘hırsızlık’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.K., ve A.D.’nin yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı.

Yorgancı, 2020 Eylül - Aralık ayları ve 2021 Ocak ayı içerisinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Royal Casino isimli iş yerinde slot makine kontrolörü olarak çalışan ve önceden tutuklu bulunan zanlı M.K.’nin oyun oynattığı elektronik rulet masasında konu iş yerine müşteri olarak gelen A.D.’nin oynamış olduğu rulet topunu hile yaparak para kazanmasını sağlayıp sirkat ettiklerini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve zanlı M.K.’nin gönüllü ifade verdiğini ve hile yaptığını kabul ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.