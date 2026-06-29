Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nda değişiklik öngören yasa önerisini eleştirerek, hükümetin ve UBP'nin karma oy konusunda samimi olmadığını söyledi.

Geçmişte seçim yasası, Siyasal Partiler Yasası ve Anayasa gibi tüm siyasi partileri ilgilendiren düzenlemelerin, partilerin grup sahibi olup olmadığına bakılmaksızın temsil edildiği özel komitelerde ele alındığını ifade eden Özdenefe, bu tür konuların uzlaşıyla tartışılması gerektiğini belirtti.

Hükümeti, Meclis'i devre dışı bırakarak yasa gücünde kararnamelerle ülkeyi yönetmekle eleştiren Özdenefe, bu dönemin siyasi tarihe "kara harflerle yazıldığını" vurguladı.

UBP Genel Sekreteri'nin milletvekili sıfatıyla seçim yasasına ilişkin öneri sunmasını da eleştiren Özdenefe, "Kendi hükümetinizi dahi ikna edemediniz. Bu kadar önemli ve bütün memleketi ilgilendiren bir konuda yasa önerisi vermeniz övünülecek değil, utanılacak bir meseledir." ifadelerini kullandı.