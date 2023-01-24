Rogers: Ortak akılla fikir üretilmeli ama hiçbir şey yapılmıyor

Bağımsız milletvekili Jale Refik Rogers, çevre politikalarındaki tutarsızlıklar ve aksaklıklar konusunda konuşma yaptı.

Rogers, Meclis'te hükümet yetkililerinin olmamasını eleştirerek, plastikler konusunda hazırlanan tüzükler ve 6 ay sonra halkı neleri beklediği konuları üzerinde durdu.

Plastik kullanımının birçok ülkede yasaklandığına, bunun gerçekten mücadele edilmesi gereken bir konu olduğuna işaret eden Rogers, bu konuda belli yaptırımlar gerektiğini, ancak bu adımlar atılırken gerekli altyapının oluşturulması ve belli adımların öncelikli olarak atılması gerektiğini kaydetti.

Ülkede 9 tane plastik üreticisi olduğunu, bu üreticilerle konuşulup konuşulmadığını, ne tür alternatifler üretildiğini, herhangi bir hibe programı oluşturulup oluşturulmadığını soran Rogers, ilgili bakanlığın ortak akılla fikir üretmesi gerektiğini, ancak bu konuda hiçbir şey yapılmadığını söyledi.

Rogers, ülkede önce bir çevre bilinci oluşturulması gerektiğine dikkat çekerek, çevre kirliliği yaratan konunun bir tek plastikler olmadığını vurguladı ve katı atık konusunda da yapılması gerekenlere değindi.

Geri dönüşümün bir politika haline gelmesi gerektiğine değinen Rogers, geri dönüşüm için belediyelerin teşviklendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yükseköğrenim de konuşuldu…

Akpınar: YÖDAK görevlerini yerine getirmiyor

DP Milletvekili Serhat Akpınar, eğitimde güncel sorunlar ve çözüm önerileri konusunda yaptığı konuşmada, üniversitelerin ülkeye getirdiği her öğrencinin ülkedeki çarkların dönmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Ülkeye daha çok öğrenci gelmesi ve üniversitelerin hayatlarını devam ettirebilmesinin önemine değinen Akpınar, üniversitelerin gelişip ilerleyebilmesi ve hayatlarını devam ettirebilmeleri için üçüncü ülkelerde tanıtımların yapılması gerektiğine işaret etti.

Bu konuda hazırlanan yasanın henüz uygulamaya girmediğini, çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Akpınar, YÖDAK’ın görevlerini yerine getiremediğini söyledi.

Akpınar, YÖDAK konusunda eleştirilerde bulundu ve tüm üniversitelerin yalnız bırakıldığını, kamu eliyle kurulan YÖDAK’ın üzerine düşen görevleri yerine getiremediğini savundu.

YÖDAK konusundaki sorunların bir an önce çözülmesini isteyen Akpınar, ülkenin içinde bulunduğu globalleşme süreci dikkate alınarak çalışmalara hız verilmesi gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu: YÖDAK görev yapamaz hale geldi

Akpınar'ı yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, yükseköğrenimin önemine işaret ederek, ülkede bu yöndeki gelişmenin devlet eliyle olması gerektiğini söyledi.

Eğitimle ilgili sorumluluğun kendilerinde olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, YÖDAK’ın kendi iç sorunlarından kaynaklanan sorunları olduğunu ve YÖDAK’ın görev yapamaz hale geldiğini, bununla beraber tartışmalara zemin oluşturduğunu kaydetti.

Kendi üyeleri arasında yaşadığı tartışmalara değinen Çavuşoğlu, YÖDAK’ı kendi kurul üyelerine ve başkanlarına teslim etmediklerini dile getirdi.

“Biz üniversite alanını kişilere teslim etmedik, kurumlara teslim ettik, eğer bu kurum görevini yapamıyorsa buna müdahale etmek durumunda olacağız” diyen Çavuşoğlu, hiçbir isimle derdi olmadığını, YÖDAK’la ilişkisinin eğitim alanıyla ilgili olduğunu ve herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak, YÖDAK’ın görevlerini yerine getirmesi konusunda her türlü motivasyonu sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Acenteler Yasası konusuna da değinerek, bu yasa konusunda çalışmaların bir an önce tamamlanması hedefinde olduklarını dile getirdi.

Birinci: Kriz masası oluşturulmalı

CTP Milletvekili Ceyhun Birinci "son siyasi gelişmeler ve sağlıktaki sorunlar" konusunda yaptığı konuşmada, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın görevden alınmamasını şiddetle kınayarak, ülkede laik devletin korunmasının önemine işaret etti.

Birinci, laikliğin önemini vurgulayarak, Ünsal’ın söylemlerini eleştirdi ve bu söylemlerin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti.

Birinci, Din İşleri Dairesi Bakanı Ünsal’ın hemen görevden alınmasını talep ettiklerini ve bunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel’in halka verdiği müjdelere işaret eden Birinci, elektrik konusunda yapılmak istenenlerin şekillenmeden halka iletildiğini, sosyal konut projesi konusuna da açıklık getirilmediğini belirtti.

Sağlık konusunda verilen müjdeye de işaret eden Birinci, bu uygulamaya geçilmesi halinde oluşacak maliyeti kimin karşılayacağını sordu.

Ülkede sağlıkta yaşanan ciddi sorunlar olduğuna dikkat çeken Birinci, bu sorunların nasıl çözülebileceğini, altyapının nasıl düzeltilmesi gerektiğini çözmeden halka altı doldurulamayan müjdeler verildiğini kaydetti.

Ceyhun Birinci, ülkede yaşanan ilaç sıkıntısına işaret ederek, bunların uzun vadeli çözümlenmesi için, bir kriz masası oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Koruyucu hekimlik ve aşılar konusunun önemine işaret eden Birinci, üst solunum yolları, influenza ve gribal durumların son günlerde çok arttığını, altyapı ve ilaç yetersizliğinden dolayı da bu konularda ciddi sıkıntıların yaşandığını belirtti.

Birinci, ülkedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güven arttırıcı yöntemlerin arttırılması gerektiğini söyledi.

Uluçay: Elektrikle ilgili politika yok

Meclis'te son güncel konuşmayı yapan CTP milletvekili Teberrüken Uluçay ise "çarşı, ekonomi ve siyaset" üzerinde durdu. Uluçay, elektrik konusunda yaşananlara değinerek, bir yılda 3 hükümet kurulduğunu ve elektrikle ilgili bir politika ortaya konulamadığını söyledi.

Elektrik üretimi konusunda yetersiz kalınması nedeniyle, çok yüksek maliyetlerle elektrik ihtiyacının Güney’den karşılandığını ifade eden Uluçay, elektrikle üretim yapan firmaların kesintiler nedeniyle üretimlerinde aksaklıklar yaşandığını, elektriğin ise sermaye kayıpları içinde bulunmadığını aktardı.

Uluçay, elektrik için yakıt teminde de aksamalar yaşandığına değinerek, TPİC ile yapılan anlaşmayla ilgili eleştirilerde bulundu.

Bu konuda yapılan eleştirilere hükümet yetkililerinin kulak tıkandığını, dolayısıyla bugün elektrik konusundaki sıkıntıların yaşanmaya devam ettiğini söyleyen Uluçay, elektrik konusunda TC ile yapılan anlaşma konusunda ülkeyi yönetenlerin halkı bilgilendirmediğini savundu.

Teberrüken Uluçay, Türkiye ile kablo ile elektrik bağlantısı yapılması konusunun yıllarca tartışılan bir konu olduğuna işaret ederek, konun iyi araştırılıp değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ülkede yaşanan benzin, ilaç ve bazı malların tedarik sıkıntısına değinen Uluçay, Mayıs ayından itibaren kara kapılarından geçişlerin kolaylaştırılması için hükümetin bazı tedbirler aldığını söylediğini, ancak geçtiğimiz günlerde Başbakan Ünal Üstel’in gündeme alınan bu konuda bir sonuca ulaşılamadığını söylediğini hatırlattı.

Kapılardan geçişlerin kolaylaştırılabilmesi için yapılması gerekenlerle ilgili görüşlerini paylaşan Uluçay, önerilerini kimsenin dikkate almamasını eleştirdi.

Konuşmaların ardından sorular bölümüne geçildi ancak sorulara yanıt verecek ilgili bakanlar toplantıda bulunmadığı için Meclis Genel Kurulu dünkü çalışmalarını tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi’nin bir sonraki birleşimi 31 Ocak Salı günü saat 10.00’da yapılacak.