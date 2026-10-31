“Halkla kurduğumuz güçlü bağ ve katılımcı yönetim anlayışını koruyarak çalışmaya devam edeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Belediye Başkanı ve adayı Aziz Kaya, Yeşilırmak ve Yedidalga köylerini ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi. Kaya’ya ziyaretlerinde CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer, milletvekili adayları, belediye meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti. Yeşilırmak ve Yedidalga köy kahvehanesinde gerçekleşen buluşmada, köy muhtarı ve bölge halkıyla görüşen CTP heyeti, özellikle yol sorunları, sokak hayvanları, hayvan barınağı ve atık yönetimi konularındaki talep ve önerileri dinledi. Görüşmede, yerel hizmetlerin geliştirilmesi ve mevcut sorunların çözümünde kurumlar arası iş birliğinin önemi ele alındı. Ayrıca Lefke Belediyesi'nin hizmet anlayışı ve bölgenin ihtiyaçları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretlerde konuşan Aziz Kaya, Lefke'nin tüm köyleriyle bir bütün olduğunu, her köyün kendine özgü ihtiyaçlarının dikkate alınmasının ve yurttaşlarla doğrudan iletişimin belediyecilik anlayışlarının temelinde yer aldığını vurguladı. Kaya, Lefke Belediyesi'nin halkla kurduğu güçlü bağı ve katılımcı yönetim anlayışını koruyarak çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Kişi: CTP hem yerelde hem de genelde halk odaklı bir yönetim anlayışını esas alıyor

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, buluşmalarda yaptığı konuşmalarda merkezi yönetimin son yedi yıllık performansını eleştirerek liyakat, eğitim, sağlık ve üretim alanlarında yaşanan sorunlara dikkat çekti. Kişi, CTP’nin yönettiği belediyelerin mali disiplin ve halkın kaynaklarını yine halka hizmet olarak aktarma anlayışıyla yönetildiğini vurguladı. Yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki güçlü iş birliğinin önemine değinen Kişi, CTP'nin hem yerelde hem de genelde halk odaklı bir yönetim anlayışını esas aldığını ifade etti.