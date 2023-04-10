Rogers: “Dünya Mersin’e giderken, bizim hükümetimiz tersine gidiyor"
Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Kıb-Tek’in Meclis gündemine son yıllarda sıklıkla geldiğini söyledi, özellikle UBP-DP-YDP Hükümetlerinin Kıb-Tek’e çok zarar verdiğini belirtti.
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Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Kıb-Tek’in Meclis gündemine son yıllarda sıklıkla geldiğini söyledi, özellikle UBP-DP-YDP Hükümetlerinin Kıb-Tek’e çok zarar verdiğini belirtti.
Rogers, ülkenin enerji ihtiyacının AKSA’ya 15 yıllığına vermeyi amaçladığını ifade etti.
Fizibilite raporu olmadan, adrese teslim yasa değişikliğinin yapıldığını kaydeden Rogers, “Dünya Mersin’e giderken, bizim hükümetimiz tersine gidiyor” dedi.
Rogers, hükümete “Bu yoldan vazgeçin” çağrısı yaptı.
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Etiketler : meclis, jale refik rogers