Rodos Adası yakınlarında göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 8 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'ın doğusundaki Rodos adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir sürat teknesinin dün sabah alabora olması sonucu sekiz kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan sahil güvenlik ekipleri, teknenin bir devriye gemisinden kaçmak için “tehlikeli manevralar” yaptığı sırada alabora olduğunu belirterek, 18 göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

Üç sahil güvenlik gemisi ve bir helikopterdeki kurtarma görevlileri adanın kuzeydoğusundaki Afantou Plajı tatil bölgesi yakınlarında devriye görevini yapıyordu. Yetkililer, diğer yolcuların kayıp olup olmadığının belirsiz olduğunu ifade etti.

Denizcilik Bakanı Christos Stylianides ölenler arasında bir çocuğun da bulunduğunu söyledi. Yetkililer, kurtulanlardan ikisinin insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.