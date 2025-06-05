Riverside Life Residence yaşama kapılarını açıyor

Noyanlar Şirketler Grubu ve Kömürcügil Construction LTD., İskele Long Beach bölgesine değer katan yeni yaşam projesi Riverside Life Residence projesini tamamladı.

Noyanlar Noyanlar Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamada, Toplam 70 bin metrekare alana kurulu olan projenin 816 konutluk olduğunu açıkladı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Bu özel proje; denize yakınlığı, panoramik Akdeniz manzarası, zarif detaylarla bezenmiş çağdaş mimarisi ve donanımlı sosyal alanlarıyla sadece bir konut değil, yeni bir yaşam tarzı sunuyor.

Sözler Tutuldu: Daireler Teslim Ediliyor, Koçanlar Hazırlık Aşamasında!

Hayal edilen yaşam artık gerçeğe dönüştü! Riverside projesinde daireler teslim ediliyor, aileler yeni yuvalarına kavuşuyor. Satışların %90’ı tamamlandı, teslim oranı %70’e ulaştı. En önemli belgelerden biri olan koçanlar ise hazırlık aşamasında ve çok yakında sahiplerine ulaştırılacak.

Bu süreç; sadece bir teslimat değil, verilen her sözün eksiksiz tutulduğunun güçlü bir kanıtı. Noyanlar Şirketler Grubu ve Kömürcügil Construction LTD., sektördeki güvenilirliğini ve istikrarını bir kez daha kanıtladı. Riverside Life Residence, artık sadece bir proje değil; güvenle yaşanacak bir hayatın ta kendisi!

Long Beach sahiline yürüme mesafesinde yer alan proje, Akdeniz’in mavisiyle doğanın huzurunu birleştirerek evlerin içine taşıyor. Geniş cam yüzeyler, ferah balkonlar ve gün ışığını içeri alan yaşam alanları sayesinde her sabah eşsiz bir manzarayla uyanmak mümkün. Kaliteli malzemelerle inşa edilen dairelerde estetik ve fonksiyonellik bir arada sunulurken, çağdaş çizgilere sahip iç mekanlar, zengin sosyal donatılarla desteklenerek konforlu bir yaşam standardı oluşturuyor. İki vizyoner mimar Ahmet Noyan ve Ali Kömürcügil imzasını taşıyan bu proje, sadece bir konut değil; mimari estetikle şekillenen, huzur, işlevsellik ve kaliteyi harmanlayan bir yaşam felsefesi sunuyor.

Riverside, içerisinde barındırdığı market, alışveriş mağazaları, kafe ve restoranlar; çamaşırhane, oto yıkama, güzellik salonu ve 7/24 resepsiyon hizmeti ile adeta küçük bir şehir. Bu özellikleriyle yalnızca bir konut projesi değil, canlı bir yaşam merkezi olma özelliği taşıyor.

Riverside Life Residence, sosyal yaşamı merkeze alan donatılarıyla her yaştan birey için keyifli ve dolu dolu bir hayat sunuyor. Proje içerisinde yer alan geniş peyzaj alanları, yürüyüş yolları doğayla iç içe bir yaşamın kapılarını aralarken; çocuk oyun alanları miniklere güvenli ve eğlenceli bir ortam sağlıyor. Açık havuzu Kapalı havuz ve Aqua park yaz aylarını serinlik ve eğlenceyle buluştururken, modern ekipmanlarla donatılmış spor salonu ve SPA merkezi ise sağlıklı ve dinlendirici bir yaşam arayanlara hitap ediyor. Tüm bu olanaklar, Riverside’ı sadece bir konut projesi değil, aynı zamanda aktif ve sosyal bir yaşam merkezi haline getiriyor.

Riverside Life Residence, sadece konut alıcılarına değil, tatil amaçlı kısa ve uzun dönem konaklamalara da hitap ediyor. 5 yıldızlı otel konforundaki hizmet anlayışı, turistik potansiyele doğrudan katkı sağlayarak ülke turizminin gelişimine destek oluyor. Long Beach bölgesinde cazibe merkezi haline gelen proje, Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası tanıtımında da önemli bir rol üstleniyor."