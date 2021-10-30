Reuters: Erdoğan ile Biden yarın görüşecek
Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin yarın G20 Liderler Zirvesi için bulundukları İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşeceğini duyurdu.
A+A-
Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin yarın G20 Liderler Zirvesi için bulundukları İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşeceğini duyurdu.
ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre Biden, görüşmeden Erdoğan'a krizlerden kaçınılması gerektiğini belirtecek. Görüşmede F-16 ve savunma konuları gündeme gelecek.
Görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bu haber toplam 123 defa okunmuştur