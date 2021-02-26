Restorancılardan Ankara temasları tepkisi: Sadece kendi otellerini savundular!

Ekonomik Örgütler Platformu’nun Ankara temaslarına bir tepki de Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği’nden geldi.

Birlikten yapıla yazılı açıklamada Ankara’da yapılan temaslarda sadece büyük otellerin ve casionolu otellerin haklarının savunulduğu kaydedilerek bu durum eleştirildi.

“Hep kendini düşünen birlikler, platformlar sayesinde bu günlere geldik. Turizmin hiçbir paydaşını kaale almadan yapılan hareketler” denildi.

Açıklamada Ekonomik Örgütler Platformu’na atfen “Siz sadece kendi otellerinizi, büyük otelleri, casionolu otelleri savunursanız, gelecek olan turistin, otelden dışarı adım atmasını gerektirmeyecek turizm şekillerine yönelinirseniz. Toplumun size sahip çıkmasını, desteklemesini de bekleyemezsiniz?” denildi.

İşte Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği açıklaması:

"Hep bana, en çok bana" diye diye. Hep kendini düşünen birlikler, platformlar sayesinde bu günlere geldik. Turizmin hiçbir paydaşını kaale almadan yapılan hareketler. Sonra da "toplum neden turizmi desteklemez?" diye serzenişte bulunmalar. Nasıl ve neden toplum turizmi ve turizimciyi savunsun, sahip çıksın ki? Siz sadece kendi otellerinizi, büyük otelleri, casionolu otelleri savunursanız, gelecek olan turistin, otelden dışarı adım atmasını gerektirmeyecek turizm şekillerine yönelinirseniz.

Toplumun size sahip çıkmasını, desteklemesini de bekleyemezsiniz? Bizim bu ülkede bir Turizm Bakanlığımız varsa, bu konuya el atmalı ve Türkiye Cumhuriyet ile sağlıksız bir ilişkinin nasıl ortaya çıktığına çok güzel bir örnek olan bu duruma el atmalıdır. Bir destek alınacaksa, hele de turizm ile ilgiliyse bu destek. Turizm Bakanlığı özelinde olmalı ve turizmi ilgilendiren tüm paydaşların birlikte hazırlayacağı bir paket üzerinde oluşmalıdır. Bu noktada da, Turizm Teşvik yasası derhal gözden geçirilmeli. Aksi bu şekilde boş ve desteksiz hareketler ortaya çıkarır. Aksi toplumu böler, kutuplaştırır. Aksi toplumu turizmden daha da soğutur.”