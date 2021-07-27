Resmiye Canaltay kendini izole etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay'ın eşi Serdar Canaltay'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Canaltay, temaslı olduğu gerekçesiyle sosyal medya hesabından izole olduğunu duyurdu.

Canaltay'ın paylaşımı şöyle:

"Aile olarak Kovid-19 kurallarına uymamız ve tüm önlemleri almamıza rağmen eşim Serdar Canaltay’ın testi pozitif çıkmıştır. Temaslı olmamdan dolayı, Sağlık Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda kendimi evimde bir süreliğine izole edeceğim. Ben ve eşimin, aşılanmış olmamız nedeniyle bu süreci sorunsuz atlatacağımıza olan inancım tamdır. Virüsün sağlığımıza ve insan yaşamına karşı oluşturduğu tehdidi bertaraf etmenin tek yolu aşılanmadır. Halkımızdan ricam, bu güne kadar olmayanların bir an önce aşı olmalarıdır. Sağlık ve sevgiyle kalın."