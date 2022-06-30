Resmi verilerde işsizlik gerçeği... İş arayanların çoğu kadınlar

Ayşe GÜLER

Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan, KKTC Merkez Bankası Bülteni verilerinde, ‘kayıtlı’ işsizlerin sayısı azalsa da, iş arayanların çoğunluğunun kadınlardan oluşması dikkat çekti.

Aralık sonu itibariyle kayıtlı işsizlerin yüzde 65’ini kadınlar, yüzde 35’sini ise erkekler oluşturdu.

Resmi verilere göre; 514 kişinin iş beklediği da kayıtlara geçti.

Öte yandan bültende sosyal sigortalı çalışan sayısı da paylaşıldı.

Özellikle pandemiyle birlikte gerileyen sosyal sigorta çalışan sayısı 2022 Ocak ayı itibarıyla 114 bin 350 seviyesine yükseldi.

Hatırlanacağı üzere bu sayı 2021 Ocak ayında 105 bin 945’e gerilemişti.

514 kişi iş bekliyor

2021 yılının dördüncü çeyreğinde iş isteğiyle bekleyen kişi sayısı 514 olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde iş isteğiyle yeni müracaat eden kişi sayısı ise 156 oldu, 3 kişi ise istihdam edildi.

Sosyal sigorta çalışanları: 114 bin 350

Bültende sosyal sigortalı çalışan sayısı da paylaşıldı.

Buna göre; 2021 Ocak ayında 105 bin 945’e gerileyen kayıtlı sigortalı sayısı,

2022 Ocak ayı itibarıyla 114 bin 350 seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde çalışma izinli toplam sigortalı çalışan sayısı yüzde 19,1 artarak, 38 bin 340’dan 45 bin 651’e çıktı.

KKTC vatandaşı çalışan sayısı ise 67 bin 605’ten 68 bin 699’a yükseldi.

2020’de 50 bin 271, 2022’de 45 bin 651

Pandemi öncesinde 50 bin 271 olan çalışma izinli sigortalı sayısı ise, 2022 Ocak’ta 45 bin 651’e geriledi.

Resmi verilerde, çalışma izinli sigortalı sayısındaki bu değişimde en büyük pay Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sigortalıların sayısındaki değişimden kaynaklandığı ifade edildi.

Buna göre; 2020 yılı başında 33 bin 767 olan TC uyruklu sigortalı sayısı, 2021’de 24 bin 711 kişiye geriledi, 2022 yılında ise yüzde 23,3 artarak 30 bin 458’e yükseldi.

Aynı dönemde diğer ülke vatandaşı sigortalı çalışanların sayısı ise 16 bin 504’ten 13 bin 629’a düştü, sonrasında ise 15 bin 193’e yükseldi.