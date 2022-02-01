Resmi teklif yok, gayrı resmi görüşme var

Ayşe GÜLER

Erken seçimin ardından milletvekilleri mazbatalarını aldı.

Hükümet kurma çalışmalarına ilişkin farklı model ve teklifler konuşulsa da siyasi partiler arasında resmi görüşmeler henüz başlamadı.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “Sayılara bakacak olursanız, ya üçlü bir hükümet olacak ya da Cumhuriyetçi Türk Partisi ile olacak” dedi, gözler sürece çevrildi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, hükümet kurma sürecinin resmen başlamadığını, CTP’ye şu ana kadar resmi teklifte bulunulmadığını belirtti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise koalisyon çalışmalarına yönelik henüz resmi bir görüşme yapmadıklarını söyledi.

YENİDÜZEN'e konuşan Atoğlu, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile baş başa bir görüşmeleri olmadığını, başka isimlerin de yer aldığı bir ortamda bir araya geldiklerini ancak bunun "hükümet oluşumuna yönelik bir görüşme" kabul edilmeyeceğini söyledi.

Öte yandan HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, ülkede bütün partilerin içerisinde olacağı, hızlı şekilde alınması gereken pek çok yapısal sorunla ilgili hızlı şekilde karar üretecek bir yapıya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

GENEL SEKRETERLER NE DEDİ?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“Resmi teklif yok”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, hükümet kurma sürecinin resmen başlamadığını, CTP’ye şu ana kadar resmi teklifte bulunulmadığını belirtti.

“Süreci takip edeceğiz” diyen Sorakın, parlamento aritmetiğinde CTP dışındaki partilerin koalisyon kurabileceğini, halkın partiye muhalefet görevini verdiğini yineledi.

Sorakın, hükümet kurmaya ilişkin gelecek tekliflerin karar organlarında değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu:

“Pek çok yapısal sorunla ilgili hızlı karar üretecek yapıya ihtiyaç var”

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, ülkede bütün partilerin içerisinde olacağı, hızlı şekilde alınması gereken pek çok yapısal sorunla ilgili hızlı şekilde karar üretecek bir yapıya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Manavoğlu, “HP bu süreçte, ülkenin düzlüğe çıkması için doğru bir yapı kurulduğu takdirde desteklemeye hazır” dedi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu

“Henüz resmi görüşme yok, elbette bizim de düşüncelerimiz var”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, koalisyon çalışmalarına yönelik henüz resmi bir görüşme yapmadıklarını söyledi.

YENİDÜZEN'e konuşan Atoğlu, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile baş başa bir görüşmeleri olmadığını, başka isimlerin de yer aldığı bir ortamda bir araya geldiklerini ancak bunun "hükümet oluşumuna yönelik bir görüşme" kabul edilmeyeceğini söyledi.

Ataoğlu, çoğunlukla aracılar üzerinden farklı görüşler dile getirildiğini, ikili ya da üçlü koalisyon hükümeti formüllerinin bilindiğini söyledi.

Demokrat Parti'nin iki bakanlık yöneterek seçime girdiğini, seçimden de üçüncü büyük parti olarak çıktıklarını belirterek, "Elbette bir hükümet görüşmesinde kimi siyasi taleplerimiz, hassasiyetlerimiz olacaktır, ülkeye iki ayrı bakanlıkta hizmet veriyoruz, en azından böyle devam etmek de isteriz, henüz net bir durum ya da resmi bir görüşme olmadı, partimizden yetki aldık, görüşeceğiz." şeklinde konuştu.

DP Genel Sekreteri Vekili Ali Tunçtaşlı:

“Bu hafta içerisinde DP’nin kapısı çalınacak”

DP Genel Sekreteri Vekili Ali Tunçtaşlı, “Bu hafta içerisinde DP’nin kapısı çalınacaktır” dedi, hafta ortasına doğru hükümet modelinin netleşebileceğini belirtti.

Tunçtaşlı, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu’nun hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde tüm yetkiyi Genel Başkan Fikri Ataoğlu’na verdiğini söyledi.

Hükümete ilişkin farklı modellerin konuşulduğunu dile getiren Tunçtaşlı, “Resmi bir şey yok. Bir bakanlık, iki bakanlık, teklifler olacak” şeklinde konuşacak.

Tunçtaşlı, “Bu saatten sonra istikrarlı hükümete destek vereceğiz. Bu olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir şey yok. Siyasi istikrarsızlığın bitmesini istiyoruz” diye konuştu.

'Ya üçlü koalisyon hükümeti ya da CTP ile olacak'