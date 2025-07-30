Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde basın açıklaması yapılacak
KTAMS,KAMUSEN ve Kamu-İş yarın Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde yaşanan sorunlar nedeniyle basın açıklaması yapacak.
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KTAMS,KAMUSEN ve Kamu-İş yarın Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde yaşanan sorunlar nedeniyle basın açıklaması yapacak.
Yapılan ortak açıklamada, söz konusu açıklamanın saat 11.00'de yapılacağı duyuruldu.
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