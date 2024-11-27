“Resmi açıklama yapılmalı, söylentiler; gerçeklerin yerini almaya başladı”

Mağusa Limanı’na gelen bir gemideki araç içerisinde 2,5 milyon Sterlin ‘kara’ para bulunduğu iddiasıyla ilgili açıklama yaptı, konuyla ilgili resmi açıklama yapılmaması eleştirdi, “bu nedenle söylentilerin, gerçeklerin yerini almaya başladığını” söyledi.

“Kamuoyunu hem zamanında hem de doğru bilgilerle beslemek önemli” diyen Önal, “Oto Alım Satım İşleri ile faaliyet gösterenlerin sayılarının kontrolsüz ve ölçüsüz artması bence bir problem” dedi.

Önal, “Burada da devletin regüle edici bir fonksiyon üstlenmesi lazım Diğer konularda olduğu gibi bu konuda da proaktif aksiyonlar almak yerine, kamu izlemeyi ve işlerin neredeyse kontrolden çıkmasını bekliyor” ifadelerini kullandı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Önal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Mağusa Limanı’ndan ülkeye giriş yapan bir araç ile önemli miktarda nakdin kayıt dışı şekilde ülkeye sokulmaya çalışıldığı ile ilgili haberleri bizlerde basından takip ediyoruz Bu olayla ilgili birkaç notum olacak, paylaşmak istiyorum.

Anladığımız kadarıyla bir ihbar var Bu ihbar üzerine yapılan kontrollerde bulunan bir şey yok İhbar doğru mu yoksa asılsız ve karalama amaçlı mı henüz bilmiyoruz.

Bu konularda resmi bir açıklama henüz yok Muhtemelen soruşturma devam ediyor ve soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi için gizli şekilde yürütülmeye çalışılıyor Ama ülkemizde hiçbirşeyin gizli kalmadığını ve resmi açıklama yapılmadığında söylentilerin gerçeklerin yerini almaya başladığını, bunun ise ülkeye zarar verdiğini unutmamak gerekli O yüzden, kamuoyunu hem zamanında hem de doğru bilgilerle beslemek önemli.

1/2024 sayılı Suç Gelirleri ile mücadele etmek üzere Meclis’te oybirliği ile onaylanan yasanın ve önceki yasanın yükümlülülerinden birisi de Oto Alım Satım İşleri ile faaliyet gösterenler (Yasadaki ifade ile “Motorlu Araç Satıcıları ve/veya Oto Galeriler”) Hatta bu işletmelerin bünyelerinde uyum görevlisi bulundurmaları gerekiyor.

Yükümlülüklerini yerine getiriyorlar mı getirmiyorlar mı, ne yapmaları gerektiğini biliyorlar mı, bu konularda kendilerini sorumlu devlet organlarımız bilgilendirdi ve eğitti mi bilmiyorum Ama sadece Oto Alım Satımla uğraşanlar değil tüm yükümlülülerle ilgili farkındalık eğitimleri vermek gerektiğini düşünüyorum Bu konuda sorumlu olan Bakanlığın aksiyon alması gerekiyor (hatta gerekiyordu)

Oto Alım Satım İşleri ile faaliyet gösterenlerin sayılarının kontrolsüz ve ölçüsüz artması bence bir problem Burada da devletin regüle edici bir fonksiyon üstlenmesi lazım Diğer konularda olduğu gibi bu konuda da proaktif aksiyonlar almak yerine, kamu izlemeyi ve işlerin neredeyse kontrolden çıkmasını bekliyor.

Özet olarak;

İhbarın ciddiye alınarak soruşturma yürütülmesi, suç gelirleri ile mücadele konusunda önemli bir arzunun kurumlarımızda olduğunun bir göstergesi

Ortada henüz somut bir tespit yokken, varmış gibi algı yaratılması ülkeye zarar veriyor, unutmayalım

Kurumlarımızın yürüttüğü soruşturmaların sağlıklı bir şekilde tamamlanması için kendilerine fırsat ve zaman vermek zorundayız.

Başta MABEB (Mali Bilgi Edinme Birimi) olmak üzere devlet kurumlarımızın öğretici, yönlendirici, regüle edici, farkındalık yaratıcı fonksiyonlarını proaktif şekilde yerine getirmeleri ve konular kontrolden çıkmadan sahiplenmeleri ise şart…”