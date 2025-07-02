Resmen batırdılar!

YENİDÜZEN-ÖZEL HABER

UBP–YDP–DP hükümeti, 2025 yılının ilk yarısında, Maliye’nin tarihi bütçe açığını kapatmak ve kamu maaşlarını ödeyebilmek adına 10 milyar TL’ye yakın borçlandı.

KKTC Merkez Bankası’nın yayımladığı verilere göre, yılın yalnızca ilk altı ayında yapılan iç ve dış borçlanmaların toplamı, yaklaşık 10 milyar TL’ye yaklaştı.

Aradaki faiz ve olası kur farkları da göz önünde bulundurulduğunda, ‘devletin’ geri ödeyeceği rakamın 14 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor…

Söz konusu borçlanmaların yaklaşık 3,9 milyar TL’si iç piyasadan, 315 milyon doları ise döviz üzerinden gerçekleşti.

Devletin maaş ve cari harcamalarını döndürmek için bu yola başvurduğu görülürken, uygulanan faiz oranları tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı.

Dövizle borçlandılar, faizi %5,5’e çıkardılar

2025 yılı içinde ‘KKTC Hazine’si, toplamda 14 ayrı döviz cinsi borçlanmaya gitti. Bu ihalelerle birlikte devletin yalnızca ilk yarıda yaptığı döviz borcu 315 milyon ABD dolarına yaklaştı. Özellikle kısa vadeli, 2 ila 7 ay arası vadeye sahip bu borçlanmalarda uygulanan faiz oranları dikkat çekti.

Ocak ayında %4,00 seviyelerinde olan faiz oranları, Haziran ayına gelindiğinde %5,50’ye kadar yükseldi. Hükümetin, borç geri ödemelerini çevirebilmek için giderek daha yüksek faizle yeni borç almak zorunda kaldığı gözlemlendi.

TL ile borçlandılar, faizi %60’a kadar çıkardılar

Türk Lirası cinsinden yapılan borçlanmalarda da tablo iç açıcı değil. 2025 yılı içinde şimdiye dek yapılan beş ayrı TL borçlanmasında uygulanan yıllık bileşik faiz oranları %48,45 ile %60,27 arasında değişti. En yüksek faiz oranı, 30 Haziran 2025 tarihli ihalede kaydedildi.

Sadece bu beş ihalede devletin iç piyasadan sağladığı toplam kaynak yaklaşık 3,9 milyar TL oldu. Ancak bu kaynakların tamamı yüksek faizle, kısa vadeli şekilde borçlanılarak elde edildi. Bu da ülke ekonomisini daha kırılgan hale getiriyor.