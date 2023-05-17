“Resim yapmaya sokakları duvarları boyayarak başladım”

Batuhan BORAKAN

Devrim Tayanç Malyalızade çocukluğundan bu yana severek yaptığı ve hayatını adadığı resme nasıl başladığını anlatıyor…

Malyalızade, “Sokaklara, duvarlara resim yaparak başladım, annem çok güzel resimler yapardı ve o bana yol gösterdi” diyor.

Eğitimini Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamlayıp ardından 1998 yılında profesyonel olarak başladığı sanatını gelecek nesillere de sevdirmek ve öğretmek isteyen Malyalızade, “Bugüne kadar "Tabu, Portreler Ve Roller, Tanrıçalar Buradaydı, Aporia, Başlık-Siz”

isimli 5 kişisel sergimi gerçekleştirdim” dedi.

Malyalızade, “Pek çok karma resim sergisine katıldım, yurt içinde ve yurt dışında özellikle kadın hakları ve barışla ilgili manifestolarda yer aldım” diyor…