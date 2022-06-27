Resa Paşaoğluları hayatını kaybetti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Paşaoğluları için mesaj yayınlayarak şunları kaydetti:

“Cumhuriyet Meclisi Basın, Dışilişkiler ve Protokol Müdürlüğü görevini uzun yıllar yürütmüş olan kıymetli personelimiz Sayın Resa Paşaoğlularını kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler dileriz.”

Paşaoğluları’nın Çarşamba günü defnedilmesi bekleniyor.