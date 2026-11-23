Kıbrıslı Türk Lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis yarın bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme saat 15.00’te ara bölgede Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde yapılacak.

Son olarak BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın ev sahipliğinde yapılan üçlü görüşmede bir araya gelen liderler, bu görüşmede Akıncılar–Limya ve Kambo–Gemikonağı geçiş noktalarının eş zamanlı açılması konusunda anlaşmıştı.

BM, diğer geçiş noktaları ile Kıbrıs sorununun özüne ve metodolojiye ilişkin görüşmelerin gelecek haftalarda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de yer alacağı üçlü görüşmede de ele alınacağını açıklamıştı.