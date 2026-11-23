Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Turhan Ulutekin, Sağlık Bakanlığı'nın 22 Kasım Diş Hekimliği Günü dolayısıyla mesaj yayımlamamasına tepki göstererek, bunun diş hekimliğinin sağlık politikaları içerisinde ne ölçüde önemsendiğine ilişkin soru işareti yarattığını söyledi.

Yazılı açıklama yapan Ulutekin, ağız ve diş sağlığı hizmetlerindeki eksiklikler, kamuda diş hekimi ve uzman yetersizliği olduğunu ve koruyucu diş hekimliği politikalarının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu sorunlar için somut öneriler ve yol haritaları sunduklarını kaydeden Ulutekin, “Ne yazık ki bu önerilerimize karşı gösterilen ilgisizliğin, mesleğimizin en anlamlı gününde de devam ettiğini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ulutekin, diş hekimliğinin, sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ağız ile diş sağlığının genel sağlıktan ayrı düşünülemeyeceğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’na çağrı yapan Ulutekin, diş hekimlerinin de bu ülkenin sağlık çalışanlar olduğunu ve mesleğin sağlık politikalarında hak ettiği yeri almasını beklediklerini belirtti.