Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, partinin beş yıl aradan sonra dinamik ve güçlü şekilde Meclis’e döneceğini söyledi.

Partiden verilen bilgiye göre, Çeler, milletvekili ve belediye meclis üyesi adaylarıyla Beyarmudu’nu ziyaret etti.

Ziyarette Çeler’e TDP Gazimağusa İlçe Başkanı Olgu Tansuğ ile eski TKP Milletvekili Çetin Veziroğlu da eşlik etti.

Çeler: “Mücadelenin temelleri bu bölgede atıldı”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Beyarmudu’nun partinin geçmişinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek, partinin 50 yıllık temiz geleneğinin temellerinin bölgede atıldığını kaydetti.

Geçmişte partinin Mesarya bölgesinden milletvekilleri ve bakanları olduğunu da hatırlatan Çeler, bu siyasi mirasın korunması ve yeniden güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çeler, “Partiyi bölgede yeniden en güçlü şekilde çıkarmak hepimizin görevidir. Bu mücadele bitmez” dedi.

“Zaman bu memlekette hesap sorma zamanıdır”

Ülkede eğitim, sağlık, trafik ve kamu hizmetlerinde yaşanan sorunlara değinen Çeler, yurttaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi ve kamu hizmetlerinin çağdaş bir anlayışla geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Çeler, “2027’ye giriyoruz ve biz hala daha memlekette bu eksikliklerle mücadele ediyoruz” dedi.

Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının önemine dikkat çeken Çeler, “Bu memlekette hesap sormak, yanlış yapanlara, usulsüzlük, yolsuzluk yapanlara, bu memleketi rüşvete alıştıranlara karşı mücadele etmek hepimizin boynunun borcudur” ifadelerini kullandı.

“TDP Meclis’e güçlü dönecek”

TDP’nin Meclis’e güçlü döneceğini belirten Çeler, “TKP geleneğinden gelen bu parti, beş yıl aradan sonra güçlü ve dinamik şekilde Meclis’e girecek ve Meclis’te muhalefetse muhalefet, hükümetse hükümetin güçlü ortağı olarak halka hizmet verecektir” dedi.

Tansuğ: “Mesarya’da daha güçlü olacağız”

TDP Gazimağusa İlçe Başkanı Olgu Tansuğ, konuşmasında Mesarya bölgesinde örgütlenme çalışmalarını güçlendirdiklerini belirterek, partiye gönül verenlerle birlik ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Tansuğ, “İyi geleceği birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Veziroğlu: “Bu partinin köklü bir geçmişi var”

Eski TKP Milletvekili Çetin Veziroğlu ise konuşmasında, “Bu partinin tarihi, geçmişi var. Yüz yıllık mücadeleden bahsediyoruz. Neler gelip geçmiştir ama bu parti sapasağlam ayakta durmasını bilmiştir” diye konuştu.