Res-Bir: “Yanlış algı oluştu. Hayvancıların eylemini değil, karkas et ithalatını destekliyoruz"

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (Res-Bir) hayvan üreticilerinin eylemine destek verdikleriyle ilgili yanlış bir algı oluştuğunu, Res-Bir Başkanı’nın sorunun diyalogla çözülmesine katkı koymak için Başbakanlık önüne gittiğini, hâlâ karkas et ithalatını desteklediklerini duyurdu.

Taraflara ve hükümete çağrıda bulunan Res-Bir, ülkedeki canlı hayvan sayısının ortaya konmasını, meseleye halkın gözünden bakılmasını talep ederek, “Bu soruna birlikte çözüm bulalım. Batacak gemi birlikte olduğumuz gemidir” açıklamasında bulundu.

2020’den beridir et fiyatlarındaki fahişliğe, canlı hayvan sayısındaki azlığa dikkat çektiğini fade eden Res-Bir, hayvancıya zarar vermeyecek modelle kısa vadede et ithalinin savunduğunu belirtti.

“Eyleme kurumsal desteğimiz yoktur”

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Geçtiğimiz gün Hayvancılar Birliği eylemi devam ederken Başkanımız sorumluluk bilinci ile davranarak konunun diyalogla çözülmesi anlamında özellikle kasaplarla hayvancıları bir araya getirme girişimlerine katkı koymuş ve o amaçla eylem alanına gitmiştir. Ancak bu girişim eyleme destek manasında algılanmış veya öyle lanse edilmiştir. Tavrımızın netleşmesi anlamında açıkça söylemek isteriz ki Birlik olarak halen devam eden Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eyleminin parçası değiliz. Eyleme kurumsal desteğimiz yoktur. Bu sorunun tüm tarafların bir araya gelmesi ile ve veriler ışığında çözüm bulma girişimini, halkımızın ve üyelerimizin sıhhi koşullarda ve makul fiyata et alması için yapılan tüm girişimleri ve orta vadede canlı hayvan sayısının artırılması hedefi ile ve hayvancılara zarar vermeyecek bir yöntemle kısa vadede karkas et ithalini destekliyoruz.”