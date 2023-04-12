“Rekolte çok düştü, çifti borca battı”

Batuhan BORAKAN

Ülkede geç gelen yağışlar çiftçilerin isteğini karşılamadı.

YENİDÜZEN’e konuşan çiftçiler, “Mart ayında gelen yağışlar sayesinde biraz toparlandık, yağmasaydı tohumu bile çıkaramazdık” dedi.

Yaklaşık ‘70’ gün yağmur yağmadığını söyleyen çiftçiler zararın burada başladığını ifade etti.

2021-2022 yılının destek ve teşviklerinin yarısını aldıklarını ifade eden çiftçiler, bankalara olan borçlarının da çoğalmasıyla dara düştüklerini belirtiyor.

Mehmet Nizam (Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı):

“Bu yıl destekler ve ödemeler erken olmazsa bu üreticinin hepsi batar”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, “Bu yıl beklenen yağış geç geldi, arpalarda ürün kaybı oldu, bu yüzden rekolte düşük olacak” dedi.

Nizam, “bazı bölgeler kendisini kurtardı fakat çoğu tarla da rekolte düşük, bu yıl destekler ve ödemeler erken olmazsa bu üreticinin hepsi batar” şeklinde konuştu.

“Tarlaya dıştan bakılınca tarlalar yeşil görünüyor ama içine girildiği zaman büyük boşluklar var, yabancı otlar tüm tarlaları kapattı” diyen Nizam “bu ciddi bir sıkıntıdır, topraktaki tüm besini yabancı otlar alır, ekilen bitki daha az verim alır. Üreticiler bu sebepten dolayı da bir kayıp yaşayacak” dedi.

Son yağan yağmurlardan hayvancılarında kaba yemini bulduğunu belirten Nizam “beklendiği kadar ürün alamasa da, bir şekilde kendini telefi edecek kaba yem çıktı” şeklinde konuştu.

Nizam, bu yıl tohumlukta da herhangi bir sıkıntı yaşanılmayacağını belirtti.

Bu yıl teşviklerin geç ödenmesinin sebebi Türkiye’de yaşanan deprem felaketi ve Tarım sigortasının 190 milyonunu yatırmamasından dolayı olduğunu ifade eden Nizam, “Perşembe gününe kadar üretici hem kuraklığın parasını hem de 65 TL’nin yarısını alacak ve 2021-2022 sezonu kapanacak” dedi.

Salih Tuğralı (Çiftçi):

“Mart ayında gelen yağışlar sayesinde biraz toparlandık, yağmasaydı tohumu bile çıkaramazdık”

Salih Tuğralı, “Yaklaşık 70 gün yağmur yağmadı, Mart ayında gelen yağışlar çiftçiyi toparladı, bu yağış gelmeseydi tohumu bile çıkaramazdık” dedi.

Tuğralı, ilk ekilen tarlalardan yağış olmadığından dolayı bir verim alamadıklarını ifade etti.

“Geç gelen yağışlardan dolayı tarlamızı tam ilaçlayamadık” diyen Tuğralı “tarlalarımız yulaf doldu, yulaf olan yerde arpa olmaz” şeklinde konuştu.

Tuğralı, “Aralık’ta yağmur yağsaydı rekolte yüksek olacaktı, bu raddeden sonra herkes kendi ihtiyacını çıkaracak” dedi.

Çiftçilerin borçlarının biriktiğini söyleyen Tuğralı, “Geç ödenen teşvikler ve destekler nedeniyle çifçilerin borçları çoğaldı” dedi.

Gübre, ilaç, tohum gibi ihtiyaçları borç ile aldıklarını belirten Tuğralı, “Zamanında ödenmeyen teşvikler ve destekler yüzünden faize mağruz kalıyoruz ve mağdur oluyoruz” şeklinde konuştu.

İbrahim Çavuş (Çiftçi):

“Geçmiş yıllarda durum daha iyiydi”

İbrahim Çavuş, “En büyük şikayetimiz ve sıkıntımız desteklerin ve teşviklerin geç ödenmesidir, kim parasını ne zaman alacağını bilmiyor, geçmiş yıllarda durum daha iyiydi” dedi.

Çavuş, “tarım sigortası bir an önce çiftçinin depodaki topladığı malları kontrol etmeli yoksa ürün kaybı olacak mallarımız zarar görüp çürüyecek, küflenecek. Bu durum hem çiftçiye hem de devlete zarar veriyor” şeklinde konuştu.

Haşim Tankı (Çiftçi):

“Her yere borçlarımız duruyor”

Haşim Tankı, “Bu yılın kurak geçmesi kazançlarımızı düşürdü, borçlarımızı ödeyemedik her yere borçlarımız duruyor” dedi.

Tankı, “Bu yıl iyi verim alamadık, bu işi devam ettirmemiz için destek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kağan Güler (Çiftçi):

“Tarlaya dıştan bakılınca görülen arpa buğday değil, yabani ottur”

Kağan Güler, “Bu işi yapmayan birisi tarlalara bakınca gördüğü otları arpa buğday zannediyor fakat gözle görülen yabani ottur, arpa ve buğday tarlada gözle aranır durumdadır” dedi.

“Verim kaybımız çok, yağmurların düzensiz yağmasından dolayı attığımız tohumlar sakatlandı” şeklinde konuşan Güler, “Normal şartlarda olsaydık 1 dönüm tarladan 250 kilo biçerdik şimdi 50 kilodan az biçeceğiz” ifadelerine yer verdi.