‘Reform özürlü eğitim sistemi’

Eğitim bilimci Doç. Dr. Ahmet Güneyli, kolej sınavlarını yorumladı, “Dil becerilerinin sadece çoktan seçmeli sorularla ölçülmesi mümkün değildir” dedi.

“Kolejlere karşı çıkmayalım, hadi sınavı da kaldırmayalım ama en azından çağdaş ölçme-değerlendirme anlayışına uyduralım” diyen Güneyli, eğitim sistemimizi de “reform özürlü” olarak tanımladı.

Yüzlerce öğrenci ve ailenin, kolej sınavları için ter döktüğü günde, Ahmet Güneyli’nin paylaşımı dikkat çekti:

"Bugün kolej sınavı var. Emek veren, bu sınav için uğraşan öğretmen ve öğrencilere kolaylıklar dilerim.

Her şeyden önce beklentim, sınav sorularının çok zor olmaması ve sınav bitiminde çocukların ağlayıp perişan olmamalarıdır.

Kabul ediyorum, biz eğitimciler kolej sınavına genellikle öznel yargılarla yaklaşıyoruz ve yorum yaparken birçok öğretmen de tepki gösteriyor.

Rant sistemi ve rekabetçi anlayış, çocukların psikolojilerinin olumsuz etkilenmesi, müfredatın yüklü oluşu vb. Tamam, geçelim bunları!

Meseleye daha teknik/akademik bakılması, konuşulması bence çok önemli. Kaç tane makale, tez yazılmış bu konuda? Sanırım bir elin parmaklarını geçmez.

Bilimsel veriler ışığında yorum yapmak gerekiyor."